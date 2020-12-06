Ми побудували міст, по якому все рухається, – Бахматюк про відкриття китайського ринку для України

Власник одного з найбільших агрохолдингів "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк розповів, як йому довелося прожити в Китаї 244 дні, щоб презентувати Україну там і відкрити китайський ринок для української продукції.

Про це бізнесмен розповів в інтерв’ю телеведучому 112 канала Дмитру Співаку. За його словами, коли він повертався з материкового Китаю, на митному посту в Шанхаї йому повідомили, що він пробув в Китаї безперервно 244 дні, передають "Українські новини".

Бізнесмен додав, що політичні і бізнес-кола КНР до того навіть не знали, де знаходиться Україна. Через рік на з’їзді комуністичної партії керівництво країни вже заявляло, що Україна є стратегічним партнером КНР.

"Коли ми в 2011 році приїхали з представником Deutsche Bank і зустрілись з представником CIC (це найбільший суверенний фонд в Китаї, він управляє сотнями мільярдів доларів, один з тих, що приймає рішення щодо економічного розвитку Китаю), я робив презентацію "Укрлендфармінгу" і України. Він слухав, був зацікавлений, а потім в кінці поставив питання: а Україна - це де? Це десь за Росією і Польщею? Через рік на з’їзді комуністичної партії Китаю в грудні 2012 року прем’єр-міністр Китаю і міністр економіки під час виступу сказав, що Україна - це стратегічний партнер Китаю", – говорить Бахматюк.

Бізнесмен пояснив, що це була не тільки його заслуга.

"Ми провели цей час, зустрічаючись з китайськими компаніями. Ми отримали на базі нашої компанії дозвіл на постачання української кукурудзи в Китай. Ми привезли близько сотні китайський журналістів в Україну за свій рахунок. Ми робили презентацію України в Китаї. На шпальтах китайських ЗМІ з тиражами в 100 млн екземплярів писали про нас. Ми побудували цей міст, по якому все це тепер рухається, і ми задоволені, що у нас це вийшло", – додав він.

"Укрлендфармінг" – один з найбільших агрохолдингів країни за розмірами земельного банку. Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України. Група компаній займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Власником "Укрлендфармінг" є український бізнесмен Олег Бахматюк.