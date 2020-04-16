Медичні маски подешевшають: в АМКУ сказали коли

Вартість медичних масок в аптеках України може знизиться "природним шляхом".

"Вартість масок повинна знизиться, але ми живемо не в Радянському Союзі, коли ціна визначається", – заявив в ефірі ObozTV голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв.

За його словами, подорожчання медичних масок у більш ніж 10 разів пов'язано з штучно завищеним попитом на цей товар. "В умовах звичайного ринку ціна товару визначається попитом і пропозицією. Вартість 10 масок в січні цього року становила до 20 гривень. Ціна маски коливалася від 1,5 до 2 гривень", – нагадав він.

"Причина збільшення цін може полягати як в діях аптекарів, так і в діях постачальників і виробників. Зараз ми хочемо чітко ідентифікувати, внаслідок дій яких суб'єктів українці змушені купувати маски в 10 разів дорожче і застосувати заходи відповідальності до порушників", – заявив глава АМКУ.

Коли подешевшають маски: в АМКУ дали відповідь

Разом з тим він підкреслив, що є об'єктивні чинники, що впливають на ціну – попит і пропозиція. "Коли виробництва відреагують належним чином і надійде достатній обсяг масок до всіх аптечних закладів, вони знизяться природним шляхом до рівня, який був до кризи", – запевнив Терентьєв.

Як писав OBOZREVATEL, колишній депутат Київради Олексій Давиденко заявив, що медичні маски, які на самому початку епідемії коронавірусу були дефіцитом в Україні, не тільки масово з'явилися на ринку, але ще і в найближчі дні істотно подешевшають.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!