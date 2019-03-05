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"Ніхто на це не йде": Лукашенко зізнався, як Путін відкинув пропозицію Білорусі щодо валюти

2.2тЧитати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у торгівлі з Росією його країна продовжить використовувати "ворожі" долари і євро.

"Я нещодавно президенту (Росії. – Ред.) запропонував: перш ніж кидатися на щось велике, давайте перейдемо на 100% торгівлі в російських рублях. Ось наші пропозиції. Ми цього не боїмося, але ніхто на це не йде", – повідомив Лукашенко, передає "Інтерфакс".

"Росія відмовляється від торгівлі з найближчим своїм партнером у російських рублях, розраховуючи на тверду валюту – на "ворожі" долари і євро", – додав президент Білорусі.

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За його словами, перш ніж говорити про введення єдиного рубля, необхідно просунутися у вирішенні питань нижчого рівня.

"Сьогодні майже 80% нашої торгівлі з Росією здійснюється в російських рублях... Тоді навіщо міркувати про якийсь єдиний рубль?" – підсумував Лукашенко.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Нагадаємо: раніше Лукашенко заявив, що Білорусь не проти створення спільної валюти з Росією, але це не має бути ні російський, ні білоруський рубль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко також заявив, що білоруси не згодні об'єднуватися з Росією, хоча у Москви і немає намірів поглинати республіку.

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Особи
Олександр ЛукашенкоВолодимир Путін
Місце
Білорусь
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