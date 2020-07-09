Ми їх дотиснемо, – Зеленський про кредити на житло

Президент України Володимир Зеленський заявив, що банки в Україні повинні давати іпотечні кредити максимум під 10% річних. Він пообіцяв "дотиснути" державні і комерційні фінустанови.

Про це він сказав на зустрічі з представниками бізнесу Волинської області в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я впевнений в тому, що не можна 25% витрачати на іпотеку. Будь-яка молода сім'я вирішить, що, слухай, я тут не можу купити, я тоді поїду в Польщу, яка різниця, де знімати (житло. – Ред.), але там я отримаю нормальну зарплату. Поки ми не конкуруємо з усіма провідними європейськими країнами, наприклад, Німеччиною, тією ж Польщею, куди їде в основному наша молодь, і тоді не молодь вже, то ми повинні надати хоча б умови. Якщо у нас буде зарплата навіть на €200 менше, ніж у Польщі, але у нас будуть умови, коли людина зможе взяти собі квартиру без проблем під максимум 10%. Таке ставили завдання", – заявив український лідер.

Зеленський зазначив, що вже деякі комерційні банки в Києві почали видавати іпотеку відповідно до досягнутих домовленостей під 8,8-9%.

"Це не масово, це проблема, що поки ще не масово. Я впевнений, що до кінця року, в тому чи іншому обсязі це буде. Незважаючи на кризу, про яку всі говорять, незважаючи на COVID, все це з'явиться", – вказав він.

За його словами, складніше в цьому питанні з державними банками, які давали раніше іпотечні кредити під 25% річних.

"Зараз вони дають під 14%. Але це дуже багато. Ми з ним сперечаємося, все нормально, ми їх дотиснемо, 10% буде, я в цьому впевнений. Трохи потрібно почекати", – пообіцяв глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що метою влади є зниження ставки по іпотеці до 5-7%.