"Ми готові повернути!" Коломойський відповів на звинувачення в крадіжці $5,5 млрд із ПриватБанку

Екс-власник ПриватБанку Ігор Коломойський відреагував на звинувачення у виведенні з фінустанови 5,5 млрд доларів перед його націоналізацією.

В інтерв'ю ВВС олігарх заявив, що якщо слідство встановить, куди саме були виведені ці кошти, то він має намір їх повернути.

"Якщо вони покажуть, куди і скільки ми забрали, то ми готові це повернути. Але вони цього не зробили. Це все — один великий фейк", — підкреслив Коломойський. За його словами, 5,5 мільярда нікуди не зникали.

"Вони не могли зникнути, тому що це дурість — самому в себе красти гроші, з власного банку. Крім того, ми навпаки завжди свої гроші тримали в ПриватБанку і давали йому можливість працювати з ними", — підкреслив Коломойський.

Розслідування Kroll він взагалі назвав "димовою завісою". Коломойського також попросили прокоментувати слова екс-міністра фінансів Олександра Данилюка про те, що олігарх використовував ПриватБанк як особистий — забирав гроші вкладників із нього і виводив із України у вигляді кредитів.

Коломойський наполягає, що це неправда: "Не хотів би чіпати особисто цього міністра фінансів, але, судячи з цих його слів, такий собі він міністр і був".

Коломойський наполягає, що за банком спостерігали всі регулятори і, з огляду на розміри ПриватБанку, він був під мікроскопом, а звинувачення про фінансування власного бізнесу з нього "звучать смішно".

Ігор Коломойський

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які ймовірно належать їм.

У цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь у розгляді справи.

Відповідне рішення прийняли на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

27 лютого Коломойський і його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов, а також пов'язана з ними компанія подали до Господарського суду Києва позов проти уряду з метою визнати незаконною націоналізацію ПриватБанку у 2016 році.

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