"Ми домовимося": Путін визнав плюси транзиту газу через Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва досягне угоди з Києвом щодо транзиту газу через територію України.

"Я думаю, що ми домовимося. Ми на шляху до домовленостей. У нас немає бажання загострювати ситуацію в енергетиці", – повідомив Путін у четвер, 19 грудня, під час великої щорічної пресконференції.

"Ми зацікавлені, щоб Україна отримувала ресурс і наші споживачі в Європі були спокійні, що у нас нормальні відносини з нашими сусідами", – додав президент РФ.

За його словами, незважаючи на будівництво "Північного потоку-2" і "Турецького потоку", Росія зберігатиме транзит через Україну.

"Питання тільки у термінах цього транзиту та обсягах. Ми не збираємося укладати на якийсь термін контракт, щоб потім припинити транзит. Ми в цьому самі зацікавлені", – додав Путін.

Він підкреслив, що транзитний маршрут через територію України відпрацьований, тому Росія готова його зберігати.

Путін також заявив про готовність постачати в Україну газ зі знижкою 20-25%. За його словами, це дозволило б знизити ціни для кінцевого споживача.

Крім того, президент Росії додав, що визнає рішення Сткогольмського арбітражу щодо газового боргу перед Україною, але вважає його політично вмотивованим.

"Я переконаний, що це рішення Стокгольмського арбітражу носить не юридичний, не правовий характер, а радше політичний. Одне з обгрунтувань у ньому було – у зв'язку з важким економічним становищем в Україні. Рішення є, і це правда, і ми маємо з цього виходити", – резюмував Путін.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва досягне угоди з Києвом щодо транзиту газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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