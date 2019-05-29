Межигір'я "віддали" людині Мураєва: всі подробиці

Управителем резиденції Межигір'я, яка належала президенту-втікачу Віктору Януковичу, обрали ТОВ "Скомпані". Власника компанії пов'язують із проросійським депутатом Євгеном Мураєвим (новина доповнена подробицями).

Рішення було ухвалене тендерним комітетом Національного агентства з питань виявлення, розшуку та керування активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) в середу, 29 травня, передають "Українські Новини".

Згідно з даними реєстрів, фірма створена у 2015 році. Статутний капітал компанії становить 1 млн гривень. Керівником компанії вказано Олексій Вороненко.

Межигір'я Цензор.НЕТ

Компанія запропонувала створення пляжів, дитячих майданчиків і фуд-кортів на території Межигір'я. Крім неї, в конкурсі брали участь ще дві юридичні особи — громадська організація "Національний парк "Межигір'я" і ТОВ "Гаянський Геннадій Григорович".

Два з трьох учасників подавалися і раніше. За повідомленнями ЗМІ, Вороненко має зв'язок із позафракційним депутатом Євгеном Мураєвим, зокрема був його помічником.

Євген Мураєв Апостроф

На ситуацію відреагував координатор проекту "Інформаційні війська України" Святослав Батов. Він вважає, що таким чином управління Межигір'ям повернули "команді Януковича".

Пізніше директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив, що в рамках розслідування кримінального провадження про можливі порушення співробітників АРМА в Межигір'ї проводяться допити, проходить вилучення документів, передає "Інтерфакс-Україна".

"Є зареєстроване кримінальне провадження і в рамках цього провадження ми перевіряємо дії посадових осіб АРМА, які визначили майбутнього керівника Межигір'я. В даний час проводяться загальні слідчі дії, вимагаються документи і матеріали, надаються судом доступи і проводяться допити", - сказав Труба.

Він зазначив, що провадження було зареєстровано недавно і говорити про результати розслідування поки передчасно.

"У будь-якому випадку ми завжди приділяємо більше уваги тим кримінальним провадженням, які викликають суспільний резонанс", - додав Труба.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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