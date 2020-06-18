'Метінвест' посів 9 місце серед 140 світових меткомпаній в рейтингу Sustainalytics

Агентство Sustainalytics вперше оцінило "Метінвест" на ризики в галузі екології, соцполітики та корпоративного управління. За результатами аналізу компанія посіла високе 9 місце серед 140 компаній світу за якість управління людським капіталом, охорону праці та промислову безпеку. Про це повідомляє інформагентство УНІАН.

"Впливове незалежне аналітичне агентство Sustainalytics надало комплексну оцінку ефективності діяльності міжнародної вертикально інтегрованої групи гірничо-металургійних компаній "Метінвест" в галузі екології, соціальної політики та корпоративного управління (ESG), присвоївши їй високе 9 місце серед 140 світових металургійних компаній", – зазначено у повідомленні.

У "Метінвесті" пояснили: Sustainalytics вперше оцінювало ефективність роботи групи "Метінвест" за критеріями та методологією оцінки ризиків ESG. Така оцінка є показником некерованих ризиків у галузі ESG та проводиться за абсолютною шкалою від 0 до 100. Чим нижчий показник – тим менша кількість некерованих ризиків. Оцінка ризиків ESG для "Метінвесту" склала 32.0 бали.

"Агентство Sustainalytics визнало сильним управління матеріальними аспектами ESG "Метінвесту" попри те, що ризик виникнення матеріальних фінансових наслідків, зумовлених факторами ESG, оцінили як високий (унаслідок значного впливу металургійної промисловості загалом). При цьому, за результатами дослідження, "Метінвест" отримав високу оцінку за якість управління людським капіталом, охорону праці та промислову безпеку, а також взаємодію з місцевими громадами", – повідомили журналісти.

У своєму звіті Sustainalytics також високо оцінило корпоративне управління групою і відзначило дотримання нею високих стандартів бізнес-етики. У порівняльному рейтингу "Метінвест" посіла дев'яте місце серед 140 світових металургійних компаній, оцінених агентством Sustainalytics.

"Ми визнаємо, що гірничодобувна промисловість і металургія завжди мають високий рівень впливу на довкілля і більші ризики, ніж у багатьох інших галузей. "Метінвест" постійно враховує екологічні, соціальні та управлінські фактори у своїх бізнес-рішеннях, тому ми запустили нашу першу зовнішню оцінку в галузі ESG як частину нашого прагнення до прозорості ведення бізнесу. Ми вважаємо, що оцінка нашої ефективності за критеріями ESG допомагає нам краще зрозуміти сильні та слабкі сторони для подальшого сталого розвитку. Ми отримали зворотній зв'язок та оцінили, як можемо створити більш надійні інститути управління ризиками, щоб забезпечити подальше лідерство групи "Метінвест" у галузі", - прокоментував результати дослідження генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

А директор з корпоративних фінансів та казначейства групи "Метінвест" Олександр Любарев висловив сподівання, що отримані результати допоможуть компанії ефективніше розподіляти кошти.

"Теми ESG набувають більшого значення у світі для всіх груп зацікавлених сторін, включно з кредиторами. Ми вважаємо, що рейтинг, який надало групі "Метінвест" агентство Sustainalytics, допоможе полегшити процес ухвалення рішень щодо розподілу коштів для наших нинішніх і майбутніх кредиторів та інвесторів", - зауважив Любарев.