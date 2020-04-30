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30 квітня • оновлено в 16:49
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Метання будівельника "Північного потоку-2" закінчилися: корабель взяв останній курс

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Російський трубоукладач "Академік Черський", здатний добудувати газопровід "Північний потік-2", узяв курс на Калінінград. У такий спосіб метання судна, яке в останні тижні вказувало протилежні відомості про маршрут, закінчилися.

Про це свідчать дані порталів із відстеження суден Myshiptracking і Vesselfinder.

Прибуття до пункту призначення заплановано в ніч на 3 травня. Наразі "Академік Черський" перебуває в протоці Каттегат, що між Данією і Швецією, і наближається до Копенгагена. До Калінінграда йому залишилося приблизно 800 кілометрів.

Судно вийшло з порту Находки в середині лютого. На тлі заяв Росії про можливість добудувати "Північний потік-2" своїми силами передбачалося, що воно попрямує у Балтійське море.

Однак спершу трубоукладач вирушив на південь Африки, щоб, з огляду на все, уникнути заходу до Суецького каналу. Прибувши на Канарські острови, "Академік Черський" оголосив наступним пунктом призначення єгипетський Порт-Саїд, що змусило припустити його намір повернутися на Далекий Схід.

Метання будівельника "Північного потоку-2" закінчилися

Але натомість судно попрямувало в Північне море та пізніше вказало кінцевою точкою подорожі Находку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, провідний експерт Фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшков пояснив метання й постійну зміну курсу російського судна "Академік Черський" прагненням уникнути санкцій США.

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Росія
Тег
газопровод
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Дупоболь вислоухих
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0
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
На Украине истерика!
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Иванова Елена, ряды скобок - признак истерики. Сходи к санитару, пусть тебе укольчик всандолят.
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Иванова Елена
Иванова Елена
Клим Чугункин, ну да)) все ржут над великими мореплаваталями)) как вы его еще не утопили по дороге)))) вы - можете!!!))) рукожопость-ваше ВСЕ)))))))))
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