Метання будівельника "Північного потоку-2" закінчилися: корабель взяв останній курс

Російський трубоукладач "Академік Черський", здатний добудувати газопровід "Північний потік-2", узяв курс на Калінінград. У такий спосіб метання судна, яке в останні тижні вказувало протилежні відомості про маршрут, закінчилися.

Про це свідчать дані порталів із відстеження суден Myshiptracking і Vesselfinder.

Прибуття до пункту призначення заплановано в ніч на 3 травня. Наразі "Академік Черський" перебуває в протоці Каттегат, що між Данією і Швецією, і наближається до Копенгагена. До Калінінграда йому залишилося приблизно 800 кілометрів.

Судно вийшло з порту Находки в середині лютого. На тлі заяв Росії про можливість добудувати "Північний потік-2" своїми силами передбачалося, що воно попрямує у Балтійське море.

Однак спершу трубоукладач вирушив на південь Африки, щоб, з огляду на все, уникнути заходу до Суецького каналу. Прибувши на Канарські острови, "Академік Черський" оголосив наступним пунктом призначення єгипетський Порт-Саїд, що змусило припустити його намір повернутися на Далекий Схід.

Але натомість судно попрямувало в Північне море та пізніше вказало кінцевою точкою подорожі Находку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, провідний експерт Фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшков пояснив метання й постійну зміну курсу російського судна "Академік Черський" прагненням уникнути санкцій США.

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