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19 травня • оновлено в 13:52
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Мешканців Житомира попередили про перехід на подачу води за графіком

2.3т
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Влада Житомира попередила місцевих мешканців про можливу подачу води за графіком через те, що її рівень стрімко падає у водосховищі "Відсічне".

Згідно повідомлення на сайті міської ради, 18 травня він становив 2 м 72 см, тоді як під час попереднього заміру 15 квітня він був на 4 см вищим. Падіння сповільнюється лише у дощові дні.

Подача води за графіком

Подача води за графіком

Аби поповнювати водосховище, водоканал перекачує воду з річки у зворотній бік. Це дорого – щодня витрачається 2000 кВт/год електроенергії. Постачати воду місту, видобуваючи її зі свердловин, наразі не можливо (Житомир стоїть на гранітній плиті, до того ж підземні води мають занадто високий рівень заліза та радону).

За таких умов якщо рівень води у водосховищі знизиться до 2 м 50 см, "Житомирводоканал" буде змушений ввести семигодинний графік подачі води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через безсніжну зиму вперше за 100 років в Україні не було періоду весняної повені. Через це країні загрожують посухи і погіршення якості води в річках.

Через аномально суху осінь та зиму в Україні вперше можуть зменшити подачу води з водосховищ та обмежити права споживачів води.

Через безсніжну зиму та тривалу відсутність опадів в Україні катастрофічно міліють водойми. До критичної позначки вже наближається одне з найзнаменитіших озер на Волині – Світязь, а в одній із найбільших річок України – Десні – рівень води впав до історичного мінімуму.

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Автор
Андрій Довгань
Місце
Україна
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