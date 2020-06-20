Меркель сказала, за що Росії загрожують нові санкції: замішана Україна

Німеччина зберігає за собою право на введення проти Росії санкцій через вбивство в Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель в Берліні, передає DW. Вона зазначила, що спочатку потрібно дочекатися, яким буде результат судового розгляду.

Говорячи про санкції проти РФ в цілому, Меркель сказала, що Берлін орієнтується на конкретні приводи, одним з яких є український конфлікт. Другою підставою для можливих санкцій канцлер назвала кібератаки на бундестаг, в яких звинувачують російських хакерів.

З цього приводу ведуться переговори на рівні країн Європи, продовжила Меркель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Федеральна прокуратура Німеччини висунула проти уряду Росії звинувачення в замовному вбивстві колишнього польового командира часів другої чеченської війни Зелімхана Хангошвілі (Торніке Кавтарашвілі), який раніше був оголошений в РФ в розшук за звинуваченням у тероризмі.

Хангошвілі виїхав до Німеччини після того, як у 2015 році в Грузії на нього було здійснено черговий замах. 23 серпня 2019 року його застрелили в берлінському парку Малий Тіргартен. Передбачуваний вбивця, громадянин Росії, був затриманий в Берліні того ж дня.