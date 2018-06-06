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Меркель поставила перед Путіним питання України: з'явилися подробиці

2.3тЧитати новину російською

Під час розмови з президентом Росії Володимиром Путіним німецький канцлер Ангела Меркель поставила питання України.

Про це розповів президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою, передає "Польське радіо".

Така заява прозвучала в контексті розмови про небезпеки газопроводу "Північний потік-2".

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"Мова йде про те, щоб розвіяти побоювання Польщі та України, гілка" Північного потоку-2 "призведе до припинення транзиту газу через територію України. Слід знайти рішення, яке дозволить утримати транзит газу через Україну", - сказав Штайнмаєр.

За його словами, в розмовах з російською стороною німецький уряд постійно піднімає питання цього газопроводу.

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"Ми переконані, що мова йде теж про інтереси Європи як єдиного цілого, тому що ми не хочемо такої ситуації, коли є велике домінування російського постачальника - перш за все "Газпрому", - додав Дуда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт з енергетики і член Стратегічної групи радників з підтримки реформ при Кабінеті міністрів України Карел Хірман заявила, що Україна не має прямого впливу на реалізацію російського газового проекту "Північний потік-2" і не зможе його зірвати.

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Тема
Поставки газу в Україну
Особи
Володимир ПутінАнгела МеркельФранк-Вальтер ШтайнмаєрАнджей Дуда
Місце
Німеччина
Об'єкт
Північний потік - 2
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