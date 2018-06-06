Меркель поставила перед Путіним питання України: з'явилися подробиці

Під час розмови з президентом Росії Володимиром Путіним німецький канцлер Ангела Меркель поставила питання України.
Про це розповів президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою, передає "Польське радіо".
Така заява прозвучала в контексті розмови про небезпеки газопроводу "Північний потік-2".
"Мова йде про те, щоб розвіяти побоювання Польщі та України, гілка" Північного потоку-2 "призведе до припинення транзиту газу через територію України. Слід знайти рішення, яке дозволить утримати транзит газу через Україну", - сказав Штайнмаєр.
За його словами, в розмовах з російською стороною німецький уряд постійно піднімає питання цього газопроводу.
"Ми переконані, що мова йде теж про інтереси Європи як єдиного цілого, тому що ми не хочемо такої ситуації, коли є велике домінування російського постачальника - перш за все "Газпрому", - додав Дуда.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт з енергетики і член Стратегічної групи радників з підтримки реформ при Кабінеті міністрів України Карел Хірман заявила, що Україна не має прямого впливу на реалізацію російського газового проекту "Північний потік-2" і не зможе його зірвати.
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