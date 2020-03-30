Міські голови звернулися до керівництва держави з вимогою врахувати позицію Асоціації міст України при прийнятті змін до податкового законодавства, пов'язаних з поширенням COVID-2019.

Відкрите звернення до президента Володимира Зеленського, голови парламенту Дмитра Разумкова, народних депутатів України та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля підписали 23 міських голови.

OBOZREVATEL публікує повний текст заяви

"Органи місцевого самоврядування забезпечують сьогодні виплату підвищених зарплат медикам, закупівлю ліків, масок, тестів, обладнання для лікарень, на що виділяють сотні мільйонів гривень.

Разом з цим, замість підтримки громад, як це відбувається у всьому світі, зміни до Податкового та Бюджетного кодексів позбавляють громади ресурсів.

Так, законопроєкт 3275 від 29.03.2020 всупереч позиції президента та прем’єр-міністра, яку вони задекларували на зустрічі з мерами, депутати вилучають з доходів місцевих бюджетів плату за землю та майно, створюють несправедливі умови для бізнесу, позбавляють громадян коштів від оренди паїв, таким чином забезпечують окремому великому бізнесу надприбутки за рахунок податків в бюджети всіх рівнів.

У разі прийняття цього та подібних законопроєктів, у громад не буде коштів на виплати зарплат медикам, вчителям, соціальним працівникам, вихователям, працівникам транспорту та ЖКГ!

Вимагаємо до голосування в парламенті законопроекту 3275 провести засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та врахувати пропозиції Асоціації міст України, надані президенту, уряду, народним депутатам України 23 березня 2020 року".

Відкрите звернення підписали:

Голова АМУ Київський міський голова Віталій Кличко

Вінницький міський голова Сергій Моргунов

В.о. Луцького міського голови Григорій Пустовіт

Дніпровський міський голова Борис Філатов

Маріупольський міський голова Вадим Бойчеко

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин

Ужгородський міський голова Богдан Андріїв

Запорізький міський голова Володимир Буряк

Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків

Міський голова Кропивницького Андрій Райкович

Львівський міський голова Андрій Садовий

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич

Одеський міський голова Геннадій Труханов

В.о. полтавського міського голови Олександр Шамота

Рівненський міський голова Володимир Хомко

Сумський міський голова Олександр Лисенко

Тернопільський міський голова Сергій Надал

Харківський міський голова Геннадій Кернес

Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко

Хмельницький міський голова Олександр Симчишин

Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через карантин хочуть розширити кількість "єдинників", ввести новий режим роботи на підприємствах і звільнити від ПДВ імпорт медичних апаратів, ліків.

Відповідні нововведення передбачені законопроєктом №3275, який зареєстрували кілька десятків народних депутатів з різних фракцій. Документ розглянуть на позачерговому засіданні Ради 30 березня.

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