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4 листопада • оновлено в 10:59
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"Гіперлуп розцвів": мережу шокували гриби в вагоні "Укрзалізниці"

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У поїзді "Запоріжжя-Бердянськ" в одному з вагонів "Укрзалізниці" з'явилися гриби.

Зокрема, вони проросли прямо з внутрішньої обшивки. Про це свідчить фотографія користувача Facebook Єгора Клецова.

"XXI століття. "Укрзалізниця". Поїзд Запоріжжя-Бердянськ. Грибникам на замітку", – пише він.

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У поїзді "Запоріжжя-Бердянськ" в одному з вагонів "Укрзалізниці" з'явилися гриби

У поїзді "Запоріжжя-Бердянськ" в одному з вагонів "Укрзалізниці" з'явилися гриби

Відповідна знахідка викликала резонанс серед користувачів мережі.

"Гриби – щоб тріп був по-справжньому незабутній!!!" – заявив Alex Korbut.

"Гіперлуп розцвів?" – задався питанням Сергій Шашкін.

"Їдеш такий і о! Супчик грибний заодно в чашці з залізним підсклянником зварити можна", – іронізує Антоніна Павлюк.

"По складу пройтися, повний кошик можна зібрати", – резюмувала Тетяна Ніколаєва.

"Гіперлуп розцвів": мережу шокували гриби в вагоні "Укрзалізниці"
"Гіперлуп розцвів": мережу шокували гриби в вагоні "Укрзалізниці"

У поїзді "Запоріжжя-Бердянськ" в одному з вагонів "Укрзалізниці" з'явилися гриби

У поїзді "Запоріжжя-Бердянськ" в одному з вагонів "Укрзалізниці" з'явилися гриби

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Укрзалізниця" потрапила в новий скандал. Залізничники шокували пасажирів "доісторичним" туалетом, вікно в якому було закрито фіранками кремового кольору.

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Тема
"Укрзалізниця"
Місце
Україна
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Николаев Олег
Николаев Олег
Украина не Россия
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Фомин Анатолий
Фомин Анатолий
Подсобное хозяйство проводников.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Это вот на ЭТОМ хотите в Европу въехать?
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