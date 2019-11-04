У поїзді "Запоріжжя-Бердянськ" в одному з вагонів "Укрзалізниці" з'явилися гриби.

Зокрема, вони проросли прямо з внутрішньої обшивки. Про це свідчить фотографія користувача Facebook Єгора Клецова.

"XXI століття. "Укрзалізниця". Поїзд Запоріжжя-Бердянськ. Грибникам на замітку", – пише він.

У поїзді "Запоріжжя-Бердянськ" в одному з вагонів "Укрзалізниці" з'явилися гриби

Відповідна знахідка викликала резонанс серед користувачів мережі.

"Гриби – щоб тріп був по-справжньому незабутній!!!" – заявив Alex Korbut.

"Гіперлуп розцвів?" – задався питанням Сергій Шашкін.

"Їдеш такий і о! Супчик грибний заодно в чашці з залізним підсклянником зварити можна", – іронізує Антоніна Павлюк.

"По складу пройтися, повний кошик можна зібрати", – резюмувала Тетяна Ніколаєва.

У поїзді "Запоріжжя-Бердянськ" в одному з вагонів "Укрзалізниці" з'явилися гриби

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Укрзалізниця" потрапила в новий скандал. Залізничники шокували пасажирів "доісторичним" туалетом, вікно в якому було закрито фіранками кремового кольору.

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