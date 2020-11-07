Мер Вугледару попросив президента та прем’єра врятувати шахти міста

Мер міста Вугледар Андрій Сілич спрямував офіційне звернення до президента України Володимира Зеленського, голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, прєм’єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови Донецької обласної ОДА Павла Кириленка з проханням вирішити проблему фінансування шахт міста Вугледар, погашення боргів за заробітну плату перед шахтарями та боргів за електроенергію. Текст звернення розміщено на сайті Вугледарської міської ради.

Мер міста стверджує, що вугледарські шахти є містоутворюючими та бюджетоутворюючими підприємствами. Але вони не мають змоги нормально функціонувати та наповнювати бюджет міста. Основна причина – відсутність розрахунків за відвантажене вугілля, що привело до значних боргів за зарплатню перед шахтарями та боргів підприємств за електроенергію.

"Вони вже протягом тривалого часу, позбавлені можливості стабільно працювати, виплачувати заробітну плату, здійснювати відрахування до місцевого бюджету та обов’язкові платежі, в тому числі, розраховуватися за спожиту електроенергію через гострий дефіцит обігових коштів, через хронічну відсутність розрахунків за відвантажене вугілля", – зазначив Сілич.

Міський голова Вугледару попередив, що через заборгованість з виплати заробітної плати шахтарям місто на межі неконтрольованого соціального вибуху. А відсутність коштів у мешканців міста, що не можуть вчасно сплачувати за житлово-комунальні послуги, призведе до колапсу комунального господарства.

Крім того, відсутність податкових виплат від шахт та шахтарів ставить під загрозу своєчасність виплат зарплатні бюджетникам і виплати пенсій мешканцям. Мер Вугледару також стверджує, що з 09 ноября місто переходить до "червоної" зони розповсюдження коронавірусної інфекції, але через кризу на основних бюджетоутворюючих підприємствах міста та низький рівень наповнюваності бюджету мерія не може гарантувати фінансову підтримку медичним закладам - для забезпечення лікування хворих та проведення протиепідеміологічних заходів.

Також шахти мають значні борги за електроенергію.

"Протягом 2020 року майже кожного місяця, шахти стають перед загрозою і реальним відключенням виробництва від електроенергії. Такого не було за всі роки існування вуглевидобувних підприємств", – йдеться у зверненні.

Сілич підкреслює, що зупинка подачі електроенергії може привести до катастрофічних і незворотних наслідків: неконтрольоване затоплення шахт та повне знищення підприємств, розвиток техногенної катастрофи регіону- затоплення сільськогосподарських угідь, прорив газу метану вибухонебезпечної концентрації на поверхню, провали земної поверхні.

"Просимо вас негайного особисто втрутитися та сприяти у розв’язанні кризової ситуації, що склалася у місті Вугледарі Донецької області", – написав Сілич.

Нагадаємо, 3 листопада шахтарі вугледарських шахт "Південнодонбаська-1" та "Шахта ім. М.С. Сургая" провели мітинг біля Верховної Ради з вимогою погасити борг за заробітну плату в розмірі 1,4 млрд грн та виділити кошти на погашення боргу за електроенергію.