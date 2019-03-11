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"Менше в 16 разів": в Україні порівняли зарплати з європейськими

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В Україні мінімальна зарплата на початку 2019 року становила 132 євро, це вдвічі менше ніж у Болгарії та у 16 разів — ніж у Люксембурзі.

При цьому статистична служба Європейського Союзу розподілила на три групи країни за рівнем мінімальної заробітної плати, повідомив у Facebook голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

"Перша — мінімальна заробітна плата нижче 500 євро на місяць. Країни-члени ЄС у цій групі включали: Болгарію, Латвію, Румунію й Угорщину. Мінімальна заробітна плата варіювалася від 286 євро у Болгарії до 464 євро в Угорщині", — наголосив Дорошенко.

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Друга група — мінімальна зарплата від 500 євро до 1 000 євро в місяць. До неї увійшли такі члени ЄС: Хорватія, Чехія, Словаччина, Польща, Естонія, Литва, Греція, Португалія, Мальта і Словенія. Мінімальна оплата праці в країнах починалася від 506 євро у Хорватії та була максимальною у Словенії — 887 євро.

"Третя — мінімальна заробітна плата не менше 1 000 євро в місяць. Ця група складалася з Іспанії, Великобританії, Франції, Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Ірландії і Люксембургу. Мінімальна заробітна плата становила від €1 050 в Іспанії до €2 071 у Люксембурзі", — резюмував Дорошенко.

"Менше в 16 разів": в Україні порівняли зарплати з європейськими

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні середньомісячна зарплата працівників (брутто) у 2019 році досягне 10 129 гривень. При цьому у минулому році цей показник становив 8 713 гривень, свідчать дані Макроекономічного огляду і прогнозу Міністерства фінансів.

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Тема
Зарплати в Україні
Особа
Олексій Дорошенко
Місце
Україна
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Да зарплата это ерунда, главное что тарифы европейские, безвиз и томос, правда?
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