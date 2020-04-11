Менше на боротьбу з COVID, більше на парки: в Раді зробили крок щодо змін до держбюджету-2020

Бюджетний комітет Верховної Ради України затвердив проєкт змін до Держбюджету на 2020 рік, пов'язаних із пандемією коронавірусу по всьому світу.

Про це повідомив член комітету, нардеп Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") у своєму телеграм-каналі.

У порівнянні із внесеним Кабміном проєктом затверджені такі зміни:

зменшено фонд на боротьбу з COVID-19 на 2 млрд грн, і тепер він пропонується в розмірі 64,9 млрд грн

відновлено дотацію аграріям у розмірі 4 млрд грн (Кабмін пропонував 2,5 млрд грн)

додано 100 млн на будівництво аеропорту Дніпра (Кабмін пропонував 0)

додано 21 млн грн на Український інститут при МЗС України

додано 15 млн на національний парк "Софіївка"

Інфографіка змін до бюджету facebook.com/dshmyhal

За словами Гончаренка, комітет відмовився обмежити зарплати чиновників, депутатів, суддів, керівників держпідприємств і членів наглядових рад держпідприємств 10 мінімальними зарплатами (47 тис. грн) не тільки терміном карантину, а до кінця 2020-го року.

Таким чином Бюджетний комітет підтримав пропозицію Кабміну ввести таке обмеження лише на період карантину.

Нагадаємо, що голосуватимуть за зміни до держбюджету-2020 нардепи на позачерговому засіданні в понеділок, 13 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня Рада не змогла проголосувати за зміни до бюджету. Набралося лише 223 голоси "за". Нововведення від Кабміну підтримали тільки "слуги народу" і то не в повному складі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що парламент не зміг затвердити проєкт через те, що зі змінами встигли ознайомитися не всі депутати.

Шмигаль опублікував інфографіку, в якій зафіксовані показники оновленого держбюджету на 2020 рік.

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