Менше $1 за барель: скільки буде отримувати РФ від експорту нафти

Укладення нової угоди про скорочення нафтовидобутку в рамках ОПЕК+ не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти.

До такого висновку прийшли аналітики Bloomberg. За даними агентства, в травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року, коли був введений існуючий механізм їх справляння.

Володимир Путін

Розмір експортного мита на нафту встановлюється на наступний місяць, виходячи з середньої ціни Urals протягом місяця - з середини поточного місяця до середини попереднього. За даними Мінфіну Росії, з 15 березня по 14 квітня барель Urals коштував в середньому $ 19 а тонна - $ 138,7. В результаті з 1 травня розмір експортного мита складе $ 6,8 за тонну Urals, або приблизно $ 0,93 за барель.

У квітні розмір мита становить $52 за тонну, або $7,12 за барель. Таким чином, в наступному місяці її ставка скоротиться на 87%.

При ціні Urals у $15 за барель федеральний бюджет різко втрачає нафтогазові доходи: експортне мито на нафту обнуляється, ПВКК падає в кілька разів – приблизно до 240 млрд руб. в рік (з урахуванням прогнозу по видобутку в 2020 році). Для порівняння, в 2019 році експортні мита на вуглеводневу сировину в сумі принесли близько 2,3 трлн руб. з 7,9 трлн загальних нафтогазових доходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни ОПЕК+ домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.