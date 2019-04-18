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"Мені все одно, про що думає Коломойський": Зеленський відповів про повернення ПриватБанку

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Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що в разі перемоги на виборах буде робити все можливе для збереження стабільної роботи ПриватБанку.

Про це він сказав у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу". При цьому політик підкреслив, що президент не повинен впливати на суд.

На питання журналістки Соні Кошкіної про те, чи отримає екс-власник банку, олігарх Ігор Коломойський два мільярди компенсації, як він того вимагає, Зеленський відповів: "Чому я вирішую? У мене немає двох мільярдів, щоб комусь віддавати".

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"Мені, чесно кажучи, все одно, про що зараз думає, згадує і забуває Ігор Валерійович", – додав кандидат у президенти.

"Мені все одно, про що думає Коломойський": Зеленський відповів про повернення ПриватБанку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше посольство США відреагувало на скасування націоналізації ПриватБанку, висловивши підтримку Національному банку України.

Голова незалежної наглядової ради банку Енгін Акчакоча заявила, що ПриватБанк може отримати нового власника тільки в одному випадку – якщо його купить міжнародний інвестор.

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Особи
Володимир ЗеленськийІгор Коломойський
Місце
Україна
Теги
ПриватБанкполітикаВыборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
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