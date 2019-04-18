"Мені все одно, про що думає Коломойський": Зеленський відповів про повернення ПриватБанку

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що в разі перемоги на виборах буде робити все можливе для збереження стабільної роботи ПриватБанку.

Про це він сказав у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу". При цьому політик підкреслив, що президент не повинен впливати на суд.

На питання журналістки Соні Кошкіної про те, чи отримає екс-власник банку, олігарх Ігор Коломойський два мільярди компенсації, як він того вимагає, Зеленський відповів: "Чому я вирішую? У мене немає двох мільярдів, щоб комусь віддавати".

"Мені, чесно кажучи, все одно, про що зараз думає, згадує і забуває Ігор Валерійович", – додав кандидат у президенти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше посольство США відреагувало на скасування націоналізації ПриватБанку, висловивши підтримку Національному банку України.

Голова незалежної наглядової ради банку Енгін Акчакоча заявила, що ПриватБанк може отримати нового власника тільки в одному випадку – якщо його купить міжнародний інвестор.

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