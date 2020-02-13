Мендель у січні заробила більше за Зеленського, Богдана та Єрмака

Зарплата прессекретарки президента України Юлії Мендель за підсумками січня 2020 року склала 52,5 тис. гривень.

Вона заробила більше, ніж керівництво Офісу президента. Також її зарплата майже удвічі вища, ніж у Володимира Зеленського. Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит "Українських новин".

Зокрема, заробітна плата президента минулого місяця склала 28 тис. гривень.

Водночас колишньому керівнику ОП Андрію Богдану нарахували 33,4 тис. гривень зарплати.

Новий глава Офісу президента Андрій Єрмак в січні зарплату не отримував взагалі.

Зарплата прессекретарки президента України Юлії Мендель за підсумками січня 2020 року склала 52,5 тис. гривень

Зарплата прессекретарки президента України Юлії Мендель за підсумками січня 2020 року склала 52,5 тис. гривень

Зарплата прессекретарки президента України Юлії Мендель за підсумками січня 2020 року склала 52,5 тис. гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міністр економічного розвитку й торгівлі України Тимофій Милованов нещодавно знову поскаржився на зарплати у Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.

Милованов також поскаржився на свою заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5 000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують у Кабміні, "підштовхують до корупції".

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.

У результаті міністерці освіти України Ганні Новосад збільшили зарплату з 30 до 111 тисяч гривень.

Керівництво Міністерства культури України виписало собі зарплат і премій за підсумками грудня на суму понад 2 мільйони гривень.

Зокрема, рекордні 497,7 тисячі гривень отримав Державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв. Водночас перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч гривень, заступниця міністра Ірина Подоляк – майже 395 тисяч гривень.