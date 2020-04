Мексика погодилася знизити видобуток і закінчити нафтову війну

Мексика пішла назустріч іншим країнам щодо ОПЕК та вирішила скоротити обсяги видобування нафти.

Про це повідомив президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, передає ТАСС.

Мексика знизить видобування на 100 тисяч барелів на добу, США скоротять своє додатково на 250 тисяч, щоб допомогти Мексиці виконати умови ОПЕК+.

"Від нас вимагали такого ж скорочення, як від Саудівської Аравії, як від Росії – майже 23%", – сказав Лопес Обрадор, додавши, що для латиноамериканської країни це дуже складно.

"З нами зв'язався президент Трамп, я поговорив з ним, і було досягнуто згоди про зниження на 100 тис. барелів (на добу). США зобов'язуються зменшити своє видобування додатково на 250 тис. (барелів на добу), щоб компенсувати менш значне, ніж передбачалося, зниження з боку Мексики", – пояснив Лопес Обрадор.

Переговори між главами Мексики та США підтвердила аналітикиня Сара Вакшоурі, яка раніше працювала у National Iranian Oil Co.

#Mexcio’s President #AMLO spoke with president #Trump & they agreed that Mexico will cut 100kbd & US will cut 250kbd on behalf of Mexcio.

Now is this 250kbd of US cut part of the organic cuts or is an additional voluntarily cut?#OPEC #Oil #OOTT @GobiernoMX @OPECSecretariat https://t.co/F57CB3kP9R