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10 квітня • оновлено в 18:11
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Мексика погодилася знизити видобуток і закінчити нафтову війну

11.3т
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Мексика пішла назустріч іншим країнам щодо ОПЕК та вирішила скоротити обсяги видобування нафти.

Про це повідомив президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, передає ТАСС.

Мексика знизить видобування на 100 тисяч барелів на добу, США скоротять своє додатково на 250 тисяч, щоб допомогти Мексиці виконати умови ОПЕК+.

"Від нас вимагали такого ж скорочення, як від Саудівської Аравії, як від Росії – майже 23%", – сказав Лопес Обрадор, додавши, що для латиноамериканської країни це дуже складно.

"З нами зв'язався президент Трамп, я поговорив з ним, і було досягнуто згоди про зниження на 100 тис. барелів (на добу). США зобов'язуються зменшити своє видобування додатково на 250 тис. (барелів на добу), щоб компенсувати менш значне, ніж передбачалося, зниження з боку Мексики", – пояснив Лопес Обрадор.

Втрутився Трамп: Мексика погодилася знизити видобуток і закінчити нафтову війну

Переговори між главами Мексики та США підтвердила аналітикиня Сара Вакшоурі, яка раніше працювала у National Iranian Oil Co.

Український художник Андрій Петренко в своїй карикатурі яскраво показав всю ситуацію з нафтою на світовій арені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасникам переговорів ОПЕК+ у четвер, 9 квітня, не вдалося досягти фінальної угоди через позицію Мексики.

Президент США Дональд Трамп анонсував нові переговори у форматі ОПЕК+. Після спілкування з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом він оголосив, що з ринку може піти 10-15 млн барелів.

Водночас наголошується, що Саудівська Аравія, яка домоглася поступок від Росії щодо обмеження видобування нафти, вирішила натиснути ще.

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Тема
Світові ціни на нафту
Особа
Дональд Трамп
Місце
Мексика
Теги
нафта Організація експортерів нафти (ОПЕК)
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Mega Death
Mega Death
Какой закон может заставить частные компании США снизить добычу?
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Бульба Остап
Бульба Остап
6 березня : Членам ОПЕК предлагалось ограничить добычу на 1 млн баррелей в сутки, а странам, не входящие в картель, – на 500 000 баррелей. 10 кітня:В России заявили, что готовы снизить объем добычи примерно на 2 500 000 в сутки Які москалі, такі перемоги
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Livesey David
Livesey David
Мексикосы, как и xаxлы, держат за щекой американский.., только по ту сторону океана.
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Mega Death
Mega Death
Он Алекс, за МРОТ у нас работают ду-раки и украинские холопы))
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Он Алекс
Он Алекс
Livesey David, за щекой у россиян, потому что МРОТ как был 190 у.е так и остался и не важно сколько стоит нефть, хоть 500 уе за баррель
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