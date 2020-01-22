Медведчука спіймали на брехні про різке зростання тарифів на газ

Народний депутат та голова політради партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктор Медведчук заявив, що в Україні вартість газу підвищилася на 15%. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

“Сьогодні вартість газу підвищилася на 15%, а я, на жаль, прогнозую, що до кінця року може піднятися до 35%. І ще одне. Ось у тиші цих скандалів Кабінет міністрів взяв і скасував поріг верхньої межі вартості газу для населення. Він був, а його взяли і скасували”, – заявляв Медведчук, передає bihus.info.

Зокрема голова експертної Ради з питань газової промисловості та ринку природного газу Леонід Уніговський наголошував, що тарифи газорозподільних операторів, які впливають на тариф на газ, збільшать на 30%.

Через це ціна газу для населення в платіжках зросте, однак не на 35%, а на 5-6% від загальної ціни.

При цьому голова правління НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв заявляв, що в Україні є низка факторів, які зможуть впливати на ціну газу в бік зниження.

“Були створені рекордні запаси газу. Зараз, за умови продовження транзиту, трейдери будуть їх продавати. Є певна вірогідність, що це може призвести до зниження ціни газу на європейському ринку, а відповідно й в Україні, яка стала повноцінною частиною європейського ринку природного газу”, – резюмував Коболєв.

Віктор Медведчук заявив, що в Україні вартість газу підвищилася на 15%. Однак ця інформація не відповідає дійсності

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

"Кожен українець від сьогодні може підключитися до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ в платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду", – зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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