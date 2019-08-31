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"Медведчук тиснув на Захарченка": стало відомо про конфлікт у "ДНР"

4.1т Читати матеріал російською

Лідер партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук нібито чинив серйозний тиск на вбитого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

"У "ДНР" пручалися ідеям переділу місцевої промисловості в особистих інтересах Медвечука і реінтеграції Донбасу в Україні", – повідомляє Telegram-канал "Футляр від віолончелі".

При цьому джерело зазначає, що дружина Медведчука – ведуча українського шоу "Танці з зірками" Оксана Марченко – володіє ханти-мансійським нафтовим родовищем, якого президент РФ всупереч скаргам Ігоря Сечіна позбавив "Роснефть".

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Відзначається, що після переробки Медведчук планує поставляти нафтопродукти на Донбас.

"Його дочка від Марченко – хрещениця Світлани Медведєвої і Путіна, що часто гостював у кримському маєтку Медвечуків-Марченко. Палац у Сімеїзі коштує $10 млн. Побудований на 6 гектарах, відібраних у дитячого санаторію", – підсумували автори Telegram-каналу.

За словами джерела, окупований Донецьк пручався ідеям переділу місцевої промисловості в особистих інтересах Медвечука

За словами джерела, окупований Донецьк пручався ідеям переділу місцевої промисловості в особистих інтересах Медвечука

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведчук особисто зізнався, що Марченко володіє бізнесом у Росії. При цьому він уточнив, що "вона володіє, а керую я".

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Особи
Віктор Медведчук Олександр Захарченко
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР
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