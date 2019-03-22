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Бойко і Медведчук з'їздили на "газові" переговори до Медведєва: скандальні подробиці

11.5тЧитати матеріал російською

Голова політради партії "Опозиційна платформа - за життя" і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук поїхав до Москви на зустріч з прем'єр міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером (новина доповнена подробицями).

Там український політик заявив, що Україна повинна зберегти транзит газу шляхом створення газотранспортного консорціуму з Росією. Відзначимо, що на зустрічі також був присутній кандидат в президенти від партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко.

При цьому глава "Газпрому" заявив, що готовий провести переговори щодо укладення прямого контракту на поставку російського газу в Україну.

"Газпром" готовий продовжити контракт на транзит газу через Україну на підставі чинного", - сказав Міллер.

Бойко і Медведчук з'їздили на "газові" переговори до Медведєва: подробиці
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У відповідь на пропозицію Медведчука Медведєв заявив, що відносини між Росією і Україною знаходяться в стані глибокої кризи, передає ТАСС.

"Ми могли б зараз обговорити цілу низку питань, які є особливо актуальними, маючи на увазі поточний стан справ в сфері економічної взаємодії. Я маю на увазі і газову складову, оскільки, як відомо, в цьому році закінчується термін дії угод в газовій сфері, і необхідно визначитися, що робити далі", - заявив прем'єр РФ.

За його словами, чинна влада України не дає чітких сигналів на цей рахунок. "Поки ми якихось серйозних сигналів від чинної влади в Україні не маємо", - повідомив він.

Крім того, Медведєв запропонував обговорити "в цілому ситуацію з торговою складовою і економічною кооперацією, оскільки в останні роки спостерігалася серйозна деградація цих відносин". Він заявив, що, всупереч існуючим складнощам у взаєминах двох держав на політичному рівні, компанії обох країн продовжують взаємодіяти.

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"Водночас цілком очевидно, що співпраця в цій сфері з Російською Федерацією, співпраця між українськими та російськими компаніями все одно має дуже велике значення як для розвитку економіки, так і для життя людей", - підсумував російський прем'єр.

Варто відзначити, що Медведєв на зустрічі запропонував продовжити за закритими дверима питання газотранспортної системи, цін на внутрішньому ринку і торгово-економічних відносин.

При цьому Бойко заявив, що українська влада не проявляє активності щодо закінчення транзитного контракту з Росією.

"А це понад 50 тисяч робочих місць в нашій країні, понад 3 мільярди доходів до бюджету. І ми не можемо допустити, щоб контракт був зупинений, тому що це створить серйозні проблеми нашій газотранспортній системі та економіці в цілому. Ми готові запропонувати і розглянути різні варіанти взаємовигідного відновлення контракту з транзиту після завершення чинного контракту в кінці цього року", - заявив кандидат в президенти.

За його словами, головний питанням на сьогоднішній день є прямий контракт щодо постачання газу в країну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України"за більшістю важливих питань у суперечці з "Газпромом". 2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. Водночас у НАК підкреслили, що розірвання контракту "Газпромом" в односторонньому порядку юридично неможливе.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення із російського газового монополіста боргу. Крім того швейцарська влада вже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни. 5 червня Голландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт долей російського газового монополіста у його голландських дочірніх компаніях.

У січні виконавчий директор НАК Юрій Вітренко заявив, що Росія шантажує Україну і змушує відмовитися від перемоги в Стокгольмському арбітражі. А поки це не відбудеться, вона продовжить ігнорувати питання про контракт на транзит газу між "Нафтогазом" і "Газпромом".

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Тема
Стокгольмське рішення по газу
Особи
Віктор МедведчукДмитро МедведєвЮрій БойкоОлексій Міллер
Місце
РосіяМосква
Теги
Росіятранзит газуГазпромУкраїна
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
112, 5 баллов! Вы скоро прямые эфиры Владимира Путина транслировать будете, а Ольга Скабеева их будет комментировать.
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Ященко Олег
Ященко Олег
Эти два хохла решили попиарится перед выборами, мол их приезд что-то решит с газом, который украинци на отрез решили у кацапов не покупать. Пусть москаклы сначало долг за газ отдадут, а там посмотрим.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Интересно, а зачем УКРАИНЕ договор между газпромом и медведчуком? медведчук что, владелец ГТС. Смешно, чего не сделают одиозные политики перед выборами... И ведь верят московиты в этот спектакль - комментарий ttt ta тому подтверждение. Они же понятия не имеют что кум карлика плешивого в УКРАИНЕ никто и зовут его никак. А вот в московии медведчук был бы вторым человеком в государстве... Но переехать на ПМЖ туда не может - надо бабло отрабатывать!
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