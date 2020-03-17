Медики отримають 200% надбавки до зарплати на період коронавірусу

Верховна Рада на позачерговому зібранні у вівторок, 17 березня, схвалила надбавки для медпрацівників на 200% в умовах боротьби з коронавірусом.

Відповідні норми були прийняті у законопроекті про запобігання епідемії COVID-19.

У документі підкреслюється, що медпрацівникам, які задіяні на роботах по ліквідації з коронавірусу в Україні, будуть доплачувати до 200% зарплати.

Також будуть здійснені доплати окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності. Надбавка буде надходити на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусу COVID-19, до завершення виконання цих заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві приватна клініка Eurolab заявила, що має в наявності експрес-тести для виявлення коронавірусу COVID-19 за ціною 16 000 гривен, що вкрай обурило українців.

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