Медики отримали по тисячі гривень: Ляшко пояснив, де обіцяні 300% доплат
Українські медики отримали по 1000-1500 гривень авансу, в ньому не враховується доплата в розмірі 300% тим, хто працює з хворими на коронавірус COVID-19.
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Про це 23 квітня в ефірі програми "Право на владу" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"У авансі не прорахована доплата 300% за те, що люди працювали з коронавірусом. Вона прийде в рамках зарплати за квітень місяць", – пояснив він.
Також він розповів, що доплату до зарплати в розмірі 300% за квітень отримають співробітники лікарень, які надають допомогу хворим з коронавірусом.
"Без різниці, обласне або місцеве підпорядкування, якщо у лікарні є контракт з Національною службою здоров'я України, і надає допомогу хворим з коронавірусом, кожен медичний працівник за квітень місяць вони отримають обіцяні 300% доплати, кожному медичному працівнику", – зазначив він.
Ляшко пояснив, що кошти на доплати виділені з субвенції в розмірі 905 мільйонів гривень, яка надійшла в кожен департамент охорони здоров'я.
"З цієї субвенції ви можете взяти кошти на нарахування доплати в розмірі 300% всім, хто працював з лабораторно підтвердженим випадком коронавірусу", - підкреслив головний санітарний лікар.
Як повідомляв OBOZREVATEL, київська лікар Марина Гаврилишина заявила, що отримала за квітень всього 1500 гривень зарплати.