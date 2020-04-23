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24 квітня • оновлено в 01:45
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Медики отримали по тисячі гривень: Ляшко пояснив, де обіцяні 300% доплат

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Українські медики отримали по 1000-1500 гривень авансу, в ньому не враховується доплата в розмірі 300% тим, хто працює з хворими на коронавірус COVID-19.

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Про це 23 квітня в ефірі програми "Право на владу" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Медики отримали по тисячі гривень: Ляшко пояснив, де обіцяні 300% доплат

"У авансі не прорахована доплата 300% за те, що люди працювали з коронавірусом. Вона прийде в рамках зарплати за квітень місяць", – пояснив він.

Також він розповів, що доплату до зарплати в розмірі 300% за квітень отримають співробітники лікарень, які надають допомогу хворим з коронавірусом.

"Без різниці, обласне або місцеве підпорядкування, якщо у лікарні є контракт з Національною службою здоров'я України, і надає допомогу хворим з коронавірусом, кожен медичний працівник за квітень місяць вони отримають обіцяні 300% доплати, кожному медичному працівнику", – зазначив він.

Ляшко пояснив, що кошти на доплати виділені з субвенції в розмірі 905 мільйонів гривень, яка надійшла в кожен департамент охорони здоров'я.

"З цієї субвенції ви можете взяти кошти на нарахування доплати в розмірі 300% всім, хто працював з лабораторно підтвердженим випадком коронавірусу", - підкреслив головний санітарний лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київська лікар Марина Гаврилишина заявила, що отримала за квітень всього 1500 гривень зарплати.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
А что, целая тысяча грывен для украинских медиков это не 300%?
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Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
В Почаевской больнице на Тернопольщине пациенты с COVID-19 не могут ходить в общий туалет – вместо этого им в палаты поставили ведра для испражнений. ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ Как говорится в сюжете ТСН, такая ситуация наблюдается во всех палатах, где лежат больные. Причем, если в некоторых стоит по ведру на пациента, то в других – одно на всех и даже без крышки. "Больных, которых положили в терапевтическое отделение, не выпускают в туалет, который на этаже. Им принесли ведро для хождения в туалет на четверых человек. Без крышки, обычное железное ведро. И это ведро стоит почти сутки, пока санитарка его не вынесет", – рассказала пациентка.
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Економіка Особисті фінанси

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