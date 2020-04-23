Медики отримали по тисячі гривень: Ляшко пояснив, де обіцяні 300% доплат

Українські медики отримали по 1000-1500 гривень авансу, в ньому не враховується доплата в розмірі 300% тим, хто працює з хворими на коронавірус COVID-19.

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Про це 23 квітня в ефірі програми "Право на владу" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"У авансі не прорахована доплата 300% за те, що люди працювали з коронавірусом. Вона прийде в рамках зарплати за квітень місяць", – пояснив він.

Також він розповів, що доплату до зарплати в розмірі 300% за квітень отримають співробітники лікарень, які надають допомогу хворим з коронавірусом.

"Без різниці, обласне або місцеве підпорядкування, якщо у лікарні є контракт з Національною службою здоров'я України, і надає допомогу хворим з коронавірусом, кожен медичний працівник за квітень місяць вони отримають обіцяні 300% доплати, кожному медичному працівнику", – зазначив він.

Ляшко пояснив, що кошти на доплати виділені з субвенції в розмірі 905 мільйонів гривень, яка надійшла в кожен департамент охорони здоров'я.

"З цієї субвенції ви можете взяти кошти на нарахування доплати в розмірі 300% всім, хто працював з лабораторно підтвердженим випадком коронавірусу", - підкреслив головний санітарний лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київська лікар Марина Гаврилишина заявила, що отримала за квітень всього 1500 гривень зарплати.

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