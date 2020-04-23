Медики отримали по тисячі гривень: Ляшко пояснив, де обіцяні 300% доплат

Українські медики отримали по 1000-1500 гривень авансу, в ньому не враховується доплата в розмірі 300% тим, хто працює з хворими на коронавірус COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Про це 23 квітня в ефірі програми "Право на владу" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"У авансі не прорахована доплата 300% за те, що люди працювали з коронавірусом. Вона прийде в рамках зарплати за квітень місяць", – пояснив він.
Також він розповів, що доплату до зарплати в розмірі 300% за квітень отримають співробітники лікарень, які надають допомогу хворим з коронавірусом.
"Без різниці, обласне або місцеве підпорядкування, якщо у лікарні є контракт з Національною службою здоров'я України, і надає допомогу хворим з коронавірусом, кожен медичний працівник за квітень місяць вони отримають обіцяні 300% доплати, кожному медичному працівнику", – зазначив він.
Ляшко пояснив, що кошти на доплати виділені з субвенції в розмірі 905 мільйонів гривень, яка надійшла в кожен департамент охорони здоров'я.
"З цієї субвенції ви можете взяти кошти на нарахування доплати в розмірі 300% всім, хто працював з лабораторно підтвердженим випадком коронавірусу", - підкреслив головний санітарний лікар.
Як повідомляв OBOZREVATEL, київська лікар Марина Гаврилишина заявила, що отримала за квітень всього 1500 гривень зарплати.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".