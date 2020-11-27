Медики гроші не отримали, їх грабують! – Уманський про COVID-фонд

Радник голови Офісу президента Ігор Уманський, який написав заяву про відставку, заявив, що медики так і не отримали гроші з COVID-фонду.

"У нас провісники економічного апокаліпсису давно витають. 26 млрд грн ще в COVID-фонді не витрачені на сьогодні. Моє глибоке переконання: поки є час, їх потрібно сконцентрувати на медицині. Але точно не можна ці 26 млрд розтратити. Добре би в справу пішли, але грабують. Грабують!" – повідомив Уманський в інтеврью "Гордону"

За його словами, кейс з медициною провалено, а ситуація в бюджетній сфері склалася архікритична.

"Півтора місяці тому я цю інформацію передав, але, на жаль, ми бачимо ситуацію, яку бачимо. Медикам гроші не повернули. Тому я вийшов публічно... Фіксував, що ситуація так і не вирішилася, кейс провалений принаймні на сьогодні", – резюмував Уманський.

За даними Мінфіну, протягом тижня на початку листопада з так званого коронавірусного фонду України було виділено понад 1 млрд гривень на відновлення автодоріг державного значення.

За цей же період часу на фінансову допомогу у вигляді лікарняних витратили 9,5 млн гривень, на доплати медичним працівникам – 3,2 млрд, на ремонт лікарень – 1,7 млрд гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уманський заявив про масштабні махінації під час будівництва доріг в Україні.

Це він зробив після того, як написав заяву про відставку з поcади радника глави Офісу президента Андрія Єрмака. Водночас Єрмак її поки не підписав.