"Мчить прямо в пекло": "Л/ДНР" визнали руйнівні наслідки окупації

Вугільна галузь самопроголошених "Л/ДНР" після початку війни на Донбасі стала збитковою.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський, посилаючись на дані донецького журналу "Вісник інституту економічних досліджень".

Як зазначив блогер, цей ресурс публікує наукові статті, "наближені до реальності й позбавлені пропагандистської складової", водночас як ЗМІ, підконтрольні терористам, говорять про нібито розвиток економіки "республік".

Ілюстрація. "ДНР" Соцмережі

"Мені сподобалася стаття "Аналіз розвитку економічного потенціалу вугільної промисловості Донбасу в сучасних умовах". У ній відверто вказується, що вугільна галузь ОРДЛО мчить прямо в пекло.

У статті досить відверто написано, що до війни шахти Донбасу працювали тільки завдяки щедрим дотаціям з українського бюджету і мораторію на визнання вугледобувних підприємств банкрутами. І після утворення "Л/ДНР", коли дотації зникли, утримувати ці шахти у "народних республік" більше немає жодної можливості", – написав журналіст.

Відомо, що вуглевидобувні підприємства на окупованих територіях Донбасу планують закрити, що призведе до звільнення 28,4 тис. осіб, зокрема в "ДНР" – 20,8 тис. і в "ЛНР" – 7,6 тис. осіб.

"Ті самі люди, які в 2014 лякали Донбас страшною асоціацією з ЄС і стверджували, що "Європа закриє наші шахти", тепер збираються викинути на вулицю майже 30 тисяч працівників.

Погана, "фашистська" Україна вугільну галузь підтримувала. Зате люди, які називали себе "захисниками Донбасу", тепер спустошують регіон більше, ніж яка-небудь чума", – підсумував Казанський.

Як повідомив OBOZREVATEL, нещодавно "міністр доходів і зборів ДНР" Євген Лавренов визнав, що призначена терористами "адміністрація" захопленого українського заводу "Силур" завдала підприємству збитків у розмірі понад 170 млн рублів (64 млн грн).

Раніше СБУ запідозрила трьох українців у фінансуванні "ДНР/ЛНР". Вони постачали обладнання для шахт на непідконтрольні території, а зароблені кошти йшли на потреби бойовиків.

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