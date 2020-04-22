Українську владу розкритикували через нерівні умови роботи бізнесу під час карантину, коли багато великих компаній продовжують працювати, а малий і середній бізнес закрили на карантин.

Блогер Олексій Давиденко на своїй сторінці в Facebook описав несправедливу ситуацію, яка поставила малий і середній бізнес в Україні на межу виживання.

"Ненавиджу, коли одним усе, а іншим закон. Коли всі рівні, але є ті, хто рівніший. Ось вам ДВА прості приклади, які мене вбивають. Вчора, гуляючи по Хрещатику, виявив, що всі магазини електроніки спокійно працюють. Немає питань. Працюють як салони зв'язку. В "Алло" відвідувачі вибирають звукові колонки та електросамокати. У "Цитрусі" при мені купили моторолер, вибирали ігрову приставку й придивлялися до навушників", – написав він.

Давиденко підкреслив, що в обидва заклади заходили десятки відвідувачів. Причому вони були в масках, на вході стояли антисептики, а прибиральниця протирала ручки дверей та мила підлогу.

"Звісно, в цьому немає нічого поганого, і я радий, що в них є робота. Але скажіть. Хіба магазин меблів, магазин світла або магазини посуду не готові були б так само дотримуватися суворого режиму на вході?! Заради того, щоб хоч щось продавати, хоч комусь платити зарплату та хоч якось протриматися на плаву. Звісно, були б готові – але для них діє карантин і заборона на торгівлю", – підкреслив блогер.

McDonalds

Він також навів приклад із продажем кави в одноразовому посуді.

"Закрили всі кіоски продажу кави в разових стаканчиках. У кожному місті. Тисячі – почуйте, тисячі малих підприємців залишилися без роботи, а разом з ними – молоді хлопці-баристи й продавці, що мали хоч якусь роботу. Ну ок! У вікно продавати каву не можна!!! Бл*дь. Так що ж ви тоді не закрили продаж кави в таких же стаканчиках у вікно на МакДрайв "МакДональдза". Чому я вчора під'їжджаю до вікна "Мака" та спокійно купую точно в такому стакані каву, і мені її продають з вікна?!?" – розгнівався блогер.

Давиденко поставив питання – чому світовому гіганту "МакДональдз" можна у вікно продавати каву, а своїй українській малесенькій кав'ярні, що складається з трьох співробітників, які годують три сім'ї – не можна?!

"Чесно. Я не уявляю який фізичний біль повинен відчувати власник кавового кіоску або маленького магазину, сидячи вже місяць без роботи й бачачи цю несправедливість. Несправедливість. Це коли комусь великому, відомому і зі зв'язками можна, а тобі, такому ж, але звичайному, без зв'язків, грошей і хабарів – не можна", – сказано в повідомленні.

Давиденко зазначив, що, найімовірніше, в Україні карантин продовжать ще на місяць.

"Не знущайтеся над малим і середнім бізнесом – у них немає грошей в шкарпетці, немає подушки й немає західного інвестора. Великим і малим. Столичним і звичайним. Зі зв'язками й без. Або всім однаково забороніть працювати, або дайте всім працювати в однакових умовах – дотримуючись рівних норм і правил карантину. Вчора я купив каву і молочний коктейль у вікні "МакДональдза" та підтримав під час кризи на 70 грн найбільшу світову корпорацію, а міг придбати в кіоску українського ФОПа, дати йому вижити й підтримати його родину. Але його закрили на карантин..." – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у зв'язку з карантином тимчасово призупинили діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.

Кількість безробітних в Україні сягнула 364 тис. станом на 7 квітня, що на 13% більше, ніж 2019 року.

Українцям на карантині пропонують віддалену роботу із заробітною платою від 10 до 35 тис. гривень.