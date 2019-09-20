"Маячню показують": Коломойський відповів на звинувачення про виведення $5 млрд з ПриватБанку

Український бізнесмен Ігор Коломойський назвав надуманою історією звинувачення про виведення $5 мільярдів з ПриватБанку.

"Я вважаю, що це надумана взагалі вся історія. І те, що зараз вони розповідають по 5 мільярдів або 6. Я вже десь чув і 470 мільярдів доларів", – повідомив він у інтерв'ю the page.

"Уся ця маячня свідчить, що люди не знають, що тепер їм робити, і вони намагаються захиститися від своїх попередніх неправильних справ, я, думаю, злочинних. Але я не хочу вішати ярлики. Є суд, є наслідки, нехай вони дадуть правову оцінку", – додав бізнесмен.

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Коломойський також різко розкритикував іноземних експертів, які звинуватили його в виведенні коштів з українського банку. Зокрема, про це говорив член Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Ми можемо запитати, а чого вони сюди з'явилися. Я готовий до відкритої дискусії. І де Аслунд отримує гроші, де він підгодовується, з чиїх слів він це співає. Хто йому платить гроші, хто є основними спонсорами Atlantic Council", – заявив бізнесмен.

"Давайте я під запис скажу, що Аслунд – це повія, яка бере гроші у інших олігархів... І з його слів, його менеджерів і шавок співає тут пісні. Ось це можете йому передати. Так він не просто повія, він ще політична повія", – резюмував Коломойський.

Український бізнесмен Ігор Коломойський назвав надуманою історією звинувачення про виведення $ 5 млрд з ПриватБанку

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Співробітники Соборного відділення поліції міста Дніпра в середу, 11 вересня, прийшли з обшуками до центрального офісу ПриватБанку.

Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона щодо Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належить їм.

У цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалено на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу в справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

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