МАУ запустить рейс із Києва до Києва

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запускає авіаекскурсії над Києвом. Вартість за одне місце становитиме 2 100 грн.

Як повідомляє пресслужба МАУ, рейси створені спеціально напередодні новорічних свят, щоб охочі могли влаштувати корпоратив прямо в небі.

"В авіакомпанії МАУ знайшли оригінальне рішення, яке пропонують корпоративним клієнтам авіакомпанії – розкрити магію польоту над величним і урочистим Києвом і відзначити свято прямо в небі. Політ над Києвом – це не тільки неймовірні враження, а також можливість дізнатися, як працює авіація від професіоналів. Під час годинної екскурсії пілоти розкажуть те, про що раніше доводилося лише чути: що таке "польотні карти", "ешелон" і "брифінг", яка погода вважається несприятливою для польоту і багато іншого", – відзначили в компанії.

Виліт і приліт буде виконуватися з міжнародного аеропорту "Бориспіль" на літаку Embraer 195, місткістю 116 місць.

Такі авіаекскурсії доступні тільки для корпоративних клієнтів. Вартість становитиме 2 100 гривень за одне місце за умови повного завантаження рейсу. У компанії додали, що можливий прорахунок вартості за індивідуальним запитом.

Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше компанія "МАУ" звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням підтримки авіаційної галузі в період пандемії COVID-19.

6 грудня через Україну вперше запустили прямий рейс "Київ – Скоп'є" в Північну Македонію.