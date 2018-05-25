УкрEngРус
Реєстрація
СвітСпорт

МАУ списали борг в 147 млн ​​грн

3.4тЧитати новину російською

Верховний Суд України заборонив оскаржувати рішення нижчих судових інстанцій про необхідність сплати "Міжнародними авіалініями України" авіаційного збору з 2014 року по 22 березня 2017 року.

Як повідомили в авіакомпанії, відповідне рішення прийняла Велика палата ВСУ, передає delo.ua.

"Вища судова інстанція визнала постанову Кабміну недійсною через відсутність у КМУ необхідної компетенції, невідповідність Конституції і законам України, а також міжнародним зобов'язанням. Відповідно, Верховний Суд остаточно підтвердив, що державний авіаційний збір, так само як і будь-які інші збори і податки в Україні, повинен бути встановлений саме законом, а не підзаконними актами КМУ або ДАСУ", - відзначили в МАУ.

Новини
У лікарню на вертольоті: в Україні запустять екстрену авіацію

Керуючий партнер "ECOVIS Бондар і Бондар" Олег Бондар, який представляє інтереси МАУ, повідомив, що рішення Великої палати є остаточним, а за претензіями НАБУ "вже більше року немає ніякої інформації про статус".

Відзначимо, в 2014 році авіакомпанія перестала платити в держбюджет авіаційний збір - по $ 2 і $ 0,5 за кожного пасажира міжнародного і внутрішнього рейсу відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МАУ і інші європейські авіакомпанії виплачують компенсації за скасування/затримку своїх рейсів або за відмову від перевезення пасажирів через нестачу кількості місць на борту повітряного судна.

Читайте всі новини по темі "авіаперельоти" на сайті "Обозреватель".

Тема
авіаперельоти
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги