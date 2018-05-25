МАУ списали борг в 147 млн ​​грн

Верховний Суд України заборонив оскаржувати рішення нижчих судових інстанцій про необхідність сплати "Міжнародними авіалініями України" авіаційного збору з 2014 року по 22 березня 2017 року.

Як повідомили в авіакомпанії, відповідне рішення прийняла Велика палата ВСУ, передає delo.ua.

"Вища судова інстанція визнала постанову Кабміну недійсною через відсутність у КМУ необхідної компетенції, невідповідність Конституції і законам України, а також міжнародним зобов'язанням. Відповідно, Верховний Суд остаточно підтвердив, що державний авіаційний збір, так само як і будь-які інші збори і податки в Україні, повинен бути встановлений саме законом, а не підзаконними актами КМУ або ДАСУ", - відзначили в МАУ.

Керуючий партнер "ECOVIS Бондар і Бондар" Олег Бондар, який представляє інтереси МАУ, повідомив, що рішення Великої палати є остаточним, а за претензіями НАБУ "вже більше року немає ніякої інформації про статус".

Відзначимо, в 2014 році авіакомпанія перестала платити в держбюджет авіаційний збір - по $ 2 і $ 0,5 за кожного пасажира міжнародного і внутрішнього рейсу відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МАУ і інші європейські авіакомпанії виплачують компенсації за скасування/затримку своїх рейсів або за відмову від перевезення пасажирів через нестачу кількості місць на борту повітряного судна.