МАУ скасувала рейси в Італію: озвучені терміни

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) у п'ятницю, 13 березня, оголосила про скасування рейсів між Україною та Італією у зв'язку зі спалахом коронавірусу Covid-19 у Європі.

Про це повідомили у пресслужбі авіаперевізника.

Так, у п'ятницю, 13 березня, стало відомо про припинення перельотів між Києвом і трьома італійськими містами. Рейси не виконуватимуться між Римом, Міланом і Венецією.

Повідомляється про скасування таких рейсів:

Рейси PS305/306 між Києвом і Римом будуть скасовані у період з 15 березня 2020 до 8 квітня 2020.

Рейси PS311 / 312 між Києвом і Міланом будуть скасовані у період з 15 березня 2020 до 14 квітня 2020.

Рейси PS335 / 336 між Києвом і Венецією скасовані на період з 12 березня 2020 до 12 квітня 2020.

У пресслужбі компанії зазначили, що пасажири скасованих рейсів можуть звернутися для переоформлення або повернення грошей за квиток за місцем його придбання.

"У зв'язку з великою кількістю звернень до авіакомпанії по всіх каналах комунікації, час очікування відповіді поки істотно вищий, ніж зазвичай. Пасажирів, у яких дата вильоту запланована після 15 квітня, по можливості просимо відкласти звернення в контакт-центр з нетермінових питань", – наголосили в авіакомпанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МАУ оголосила про скасування рейсів до 16 країн, а також скорочення частоти польотів на внутрішніх маршрутах в Україні.

Також раніше МАУ призупинила виконання рейсів Київ – Венеція у період з 12 березня по 12 квітня. Пасажири зможуть залишити територію Італії на регулярних рейсах МАУ з Риму та Мілану, які допоможуть українцям повернутися на батьківщину.

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