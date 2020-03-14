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14 березня • оновлено в 17:01
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МАУ повністю закриває пасажирське авіасполучення

1.6т
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Авіакомпанія МАУ повністю закриває регулярне авіасполучення у виконання рішення РНБО.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії. О 00:00 годині в ніч з 16-го на 17-те березня в Україні закривається регулярне пасажирське авіасполучення.

"Наші пасажири - співвітчизники, які знаходяться за кордоном, повинні повернутися додому до цих пір, скориставшись усіма можливими засобами транспортного сполучення", – йдеться в повідомленні.

Громадянам України, які не встигнуть повернутися додому протягом 15-го - 16-го березня, потрібно звернутися в українське консульство. Для таких випадків будуть організовані спеціальні окремі нерегулярні рейси для повернення українців додому.

Авіакомпанія МАУ попереджає, що кількість наявних вільних місць на її власних регулярних рейсах 15-го і 16-го березня – обмежена, тому просить з розумінням ставитися до обмежених можливостей.

Зараз МАУ планує виконання протягом найближчих двох діб додаткових регулярних рейсів для вивозу громадян України.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в зв'язку з повним обмеженням авіасполучення України через пандемію коронавірусу люди за кордоном не знають, як повернутися додому. Українка поскаржилася на безпорадність консульства і відсутність авіаквитків.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
МАУ
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