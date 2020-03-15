МАУ назвала справжню причину підвищення цін на перельоти

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" пояснила різке підвищення цін на квитки у зв'язку із низкою обмежень через спалах коронавірусу, розвінчавши припущення українців.

У пресслужбі в неділю, 15 березня, заявили, що вартість автоматично визначає система розрахунку revenue management і ніякі коригування з боку перевізника не вносяться.

"Сучасні компанії розраховують вартість авіаквитка за одними і тими самими алгоритмам. Ціну формує спеціальна система розрахунку revenue management, що виключає ймовірність формування вартості авіаквитків у ручному режимі. Дана система автоматично визначає вартість на тому чи іншому маршруті відповідно до цілої низки показників, як інтенсивність продажів, попит на період часу. Цифрові алгоритми аналізують обсяг запитів на купівлю авіаквитків і перераховують їхню вартість відповідно до кількості людей, які одночасно заходять на сайт для замовлення", – розповіли у компанії.

РБК-Україна

У МАУ пояснили, що збільшення запитів на купівлю система розцінює як підвищення попиту з відповідним коригуванням вартості. Також розповіли про причини припинення польотів.

"Не авіакомпанія ухвалювала рішення обмежити пасажирське сполучення. Головне завдання авіакомпанії – підіймати літаки в небо і доправляти людей в усі точки світу. Ми б ніколи добровільно не перестали це робити", – відповіли в МАУ.

"Є кілька риторичних запитань, відповіді на які могли б допомогти прояснити ситуацію зі зростанням цін:

А хто порахував, скільки українців і неукраїнців, які хочуть і мають повернутися?

А хто розганяє паніку, що останній шанс повернутися – це 17.03?

А хто сказав людям, як вони потраплять додому після цієї дати?

А чи дивує когось, що інтенсивність заходів на сайт зросла у сотні разів?" – додали в авіакомпанії.

"МАУ відійшла від ручного режиму формування вартості перельотів багато років тому і не збирається повертатися в кам'яний вік. Головний союзник зростання цін на перельоти – паніка. Ми будемо робити все можливе для того, щоб після завершення дії терміну карантину ситуація нормалізувалася", – пообіцяв перевізник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, авіакомпанія МАУ повністю закриває регулярне авіасполучення на виконання рішення РНБО. О 00:00 в ніч з 16-го на 17-е березня в Україні закривається регулярне пасажирське авіасполучення.

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