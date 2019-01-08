MasterCard приготувала кардинальні зміни: що трапилося

Міжнародна платіжна система MasterCard змінить логотип – назву з нього приберуть.

Як говориться в офіційному повідомленні MasterCard, символом компанії залишаться пересічні жовтий і червоний кола, передає "Інтерфакс-Україна".

Логотип без згадки назви з'явиться на всіх картках, у торговельних точках і на спонсорських об'єктах, як у реальному житті, так і онлайн.

Як пояснив глава відділу маркетингу MasterCard Раджа Раджаманнар, зміни відображають прагнення до простоти сучасного цифрового світу. Згідно з опитуваннями, понад 80% людей впізнають у жовтих і червоних колах логотип MasterCard без згадки назви.

Картка MasterCard mastercard.ua

Американська MasterCard є другою за величиною платіжною системою у світі. За даними на 30 вересня 2018 року, під брендами MasterCard і Maestro були випущені 2,5 млрд карток. Пересічні кола є символом компанії протягом понад 50 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільша платіжна система у світі UnionPay випустить спільні банківські картки з національною платіжною системою України.