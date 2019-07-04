Масштабний переїзд Зеленського коштуватиме сотні мільйонів: яким буде новий офіс

Перетворення Українського дому на новий офіс президента коштуватиме 300 млн грн і займе близько року.

Як пояснив співавтор проекту, засновник майстерні 33ВY Architecture Іван Юнаков, переїзд можуть розпочати вже у серпні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Загалом команда працює близько двох місяців. Ми готуємо технічне завдання для того, щоб проектний інститут, який має доступ до секретної інформації, зміг зробити проект за техзавданням", — розповів Юнаков.

За його словами, з урахуванням того, що багато роботи вже зроблено, на всі узгодження проекту потрібно близько місяця.

"За нормального фінансування терміни реалізації триватимуть 6-10 місяців", — повідомив Юнаков.

Офіс президента ТСН

В рамках проекту планують добудувати невелику одноповерхову скляну будівлю, де розмістяться центр прийому громадян та інформаційний центр, і побудувати підземний паркінг. А також хочуть облаштувати ландшафтну зону і запустити оновлений фонтан.

"У приміщеннях зі старим радянським інженерним обладнанням, які займають майже 4 тис. кв. м, буде зроблений підземний паркінг на 100 машиномісць. Також буде прибудований паркінг для відвідувачів на 34 машиномісця... У центрі атріуму планується звести скульптуру сучасного мистецтва, ми поставили (на візуалізації — Ред.) звичайне дерево, але його там не буде", — сказав Юнаков.

Офіс президента ТСН

Крім того, за його словами, інфраструктура офісу включатиме спортзали, конференц-зали та public space — два поверхи працюватимуть за принципом коворкінгу.

Ще два поверхи відведуть під апарат президента. А кабінет самого Володимира Зеленського розміститься на четвертому поверсі.

Офіс президента ТСН

"Для того, щоб туди потрапити, треба буде пройти певну реєстрацію, але, думаю, не дуже складну. Там же будуть кафе і ресторан, які обслуговуватимуть коворкінг і працівників офісу", — розповів архітектор.

Офіс президента ТСН

Згідно із затвердженою Мінрегіоном вартістю реконструкції адміністративних будівель, ціна майбутніх робіт може скласти близько 300 мільйонів гривень, однак, за словами Юнакова, "остаточна сума буде відома після врахування вартості всієї інженерії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський має намір разом з іншими працівниками Офісу президента переїхати з Банкової в "опенспейс" зі скляними стінами.

У команді Зеленського скаржаться, що їм "не дуже комфортно" працювати у стінах АП на Банковій.

Заступник голови Мінрегіону Лев Парцхаладзе пропонував перенести урядовий квартал із центру Києва в район "Телички" на півдні столиці.

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