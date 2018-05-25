Масштабне оновлення: Порошенко розповів про ситуацію в економіці, МВФ та порятунок від дефолту

В Україні після початку військової агресії Росії і закриття ринків злетіли курс долара і ціни. Країна опинилася на межі дефолту, проте за 4 роки ситуацію вдалося стабілізувати. Завдання на наступні роки - прискорити зростання економіки.

Про це на Національній інвестиційній раді заявив президент Петро Порошенко. На раді зібралися інвестори з усього світу. Сумарна капіталізація їхніх компаній - близько $900 млрд.

OBOZREVATELзібрав головні тези голави держави про ситуацію в Україні.

"Нам прогнозували дефолт, розвал країни, словом - національну катастрофу... Але Україна вижила, піднялася і пішла вперед"

У 2014 році ВВП України скоротився на 7%, а у 2015-му - на 10%. Паралельно з цим різко зросли темпи інфляції та підскочив курс валют. За минулі чотири роки ситуація стабілізувалася. За підсумками минулого року зростання ВВП склало 2,5%. При цьому глава держави заявив, що економіка України має зростати швидше за світову економіку. Однак і цей результат уже свідчить про покращення ситуації.

"Зрозуміло, що досягнення макроекономічної стабільності стало можливим, в першу чергу, завдяки співпраці з міжнародними фінансовими організаціями"

Так, за словами Петра Порошенка, Україна продовжить співпрацю з МВФ та іншими кредиторами. Також президент нагадав: цього року кредиторам виплатили $4 млрд, але при цьому золотовалютні резерви становлять $18 млрд. "І за ці чотири роки золотовалютні резерви зросли у 3,5 рази. Це відповідь - де кошти МВФ. Кошти МВФ сьогодні дбайливо зберігаються у золотовалютних резервах країни", - додав Порошенко.

"Ринковими механізмами вдається утримати курс національної валюти, що дозволяє утримувати інфляцію"

Україна рухається до показника інфляції нижче 10% річних. За підсумками минулого року зростання цін склало 13,7%. Однак і в планах НБУ, і в планах уряду йдеться про те, що за кілька років в Україні рівень інфляції знизиться до 5%.

Петро Порошенко president.gov.ua

"Україна піднялася на шість сходинок у рейтингу інновацій Global Innovation Index і увійшла до першої півсотні країн"

Рейтинг щорічно складає Світовий банк. Так, п'ять років тому в рейтингу "Doing business" Україна була №137, а зараз - №76. Крім того, на 23-й сходинці Україна піднялася в рейтингу відкритості Global Open Data Index. "Це не та позиція, яка нас влаштовує, але 61 щабель подолали. Це означає, що ми не стояли на місці. Особливо в оподаткуванні, де тільки за останній рік піднялися на 41 пункт. Зупинятися не збираємося!", - сказав глава держави.

"Українська IT-галузь - у трійці індустрій з найбільшою часткою у ВВП країни"

Так, IT формує понад 3% ВВП. Цього року, за експертними прогнозами, кількість розробників має зрости на 20-25%, а до 2025 року - подвоїтися.

"Протягом 2016-го відновили економічне зростання. Минулого року забезпечили безвіз і набуття чинності Угоди про асоціацію з ЄС. Тепер мова йде про масштабне оновлення країни і про перехід до динамічного розвитку. Перед нами - все ще безліч проблем, які належить вирішити", - заявив Петро Порошенко.

Крім того, голава держави нагадав про плани скасувати податок на прибуток підприємств, безвіз, прийнятий в першому читанні закон про лібералізацію валютного регулювання.