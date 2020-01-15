Масштабна приватизація в Україні: у Гончарука вдалися до радикальних заходів

Кабінет міністрів допустив продаж до 50% "Укртрансгазу", "Укргазвидобування" та "Укртранснафти".
Уряд вирішив розглянути доопрацьований законопроект про перелік об'єктів права держвласності, що не підлягають приватизації, який передбачає збереження за державою мінімум 50% + 1 акції відповідних компаній. Про це свідчить пояснювальна записка до документа.
Одночасно з цим в Кабміні відмовилися від приватизації "Укргідроенерго", "Укренерго" і "Енергоатому".
Зокрема, в кінці грудня 2019 року відбулися погоджувальна нарада і засідання урядового комітету, за підсумками яких списки зазнали істотних змін.
Спочатку Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України допускало продаж до 50% у всіх об'єктах, однак в підсумку їх кількість була скорочена до 22.
Кабінет міністрів допустив продаж до 50% "Укртрансгазу", "Укргазвидобування", "Укртранснафти"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування списку заборонених до приватизації державних підприємств.
Приватизація "Укрспирту" може принести до бюджету України не менше 5 млрд гривень. Процес може розпочатися вже у 2020 році.
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