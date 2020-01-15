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15 січня • оновлено в 13:56
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Масштабна приватизація в Україні: у Гончарука вдалися до радикальних заходів

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Кабінет міністрів допустив продаж до 50% "Укртрансгазу", "Укргазвидобування" та "Укртранснафти".

Уряд вирішив розглянути доопрацьований законопроект про перелік об'єктів права держвласності, що не підлягають приватизації, який передбачає збереження за державою мінімум 50% + 1 акції відповідних компаній. Про це свідчить пояснювальна записка до документа.

Одночасно з цим в Кабміні відмовилися від приватизації "Укргідроенерго", "Укренерго" і "Енергоатому".

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Зокрема, в кінці грудня 2019 року відбулися погоджувальна нарада і засідання урядового комітету, за підсумками яких списки зазнали істотних змін.

Спочатку Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України допускало продаж до 50% у всіх об'єктах, однак в підсумку їх кількість була скорочена до 22.

Кабінет міністрів допустив продаж до 50% "Укртрансгазу", "Укргазвидобування", "Укртранснафти"

Кабінет міністрів допустив продаж до 50% "Укртрансгазу", "Укргазвидобування", "Укртранснафти"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування списку заборонених до приватизації державних підприємств.

  • Приватизація "Укрспирту" може принести до бюджету України не менше 5 млрд гривень. Процес може розпочатися вже у 2020 році.

  • Офіс президента передасть на приватизацію п'ять підприємств, які належать Державному управлінню справами. На черзі ще дев'ять, зокрема готель "Україна" і "Пуща-Водиця".

  • В кінці листопада Міністерство економіки почало передавати Фонду держмайна 339 держпідприємств, які будуть приватизовані.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
приватизація держмайна
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України приватизація
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