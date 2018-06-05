Масштабна перевірка субсидіантів в Україні: на що чекати

В Україні одержувачів субсидій перевірятимуть в органах соцзахисту, а після будуть звіряти подану інформацію з даними реєстрів Державних фіскальної, міграційної служб і в банках.

Вся інформація буде надходити до Міністерства фінансів, де її повинні зіставити. Чиновники також будуть знаходити сім'ї, інформацію по яким потрібно перевірити додатково, про це в інтерв'ю "Укрінформ" заявив заступник міністра фінансів Сергій Марченко.

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"Іншими словами, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення виявляють потребу і призначають субсидії громадянам. На наступному етапі проводимо моніторинг їх заявлених доходів і зроблених витрат, щоб запобігти момент, коли громадянин починає обманювати як держава, так і платників податків, прикидаючись неплатоспроможним", - пояснив Марченко.

Заступник міністра зазначив, що з тих пір, як в Україні працює система субсидій, системні перевірки ще не проводилися. Але зараз необхідно її функціонування в автоматичному режимі, підкреслив він.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL , міжнародні партнери і профільні експерти ідею жорсткіше перевіряти пільговиків підтримують. Більш того, Світовий банк готовий виділити Україні $ 35 млн, якщо парламент прийме закон "Про соціальну інспекцію". Економіст Галина Третьякова впевнена: в Україні потрібно не тільки посилити перевірку, а й посилити вимоги. Наприклад, не давати знижку сім'ям, у яких є два будинки або дві квартири. "46% домогосподарств отримують субсидію. Це 6,8 млн. сімей. В Європі цей показник 2-3% від загального числа. Це означає, що майже половина домогосподарств субсидує другу половину", - розповіла експерт.