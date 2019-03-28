Масове відключення води в Україні: Кабмін знайшов вихід

В Україні уряд продовжив дію безстрокових договорів "Укрінтеренерго" з водоканалами, допоки вони не знайдуть іншого постачальника або не перейдуть у статус захищеного споживача.

"Це рішення дасть можливість працювати водоканалам, які нині не мають іншого постачальника. Додатково уряд дав можливість водоканалам укладати з "Укрінтеренерго" договори щодо реструктуризації заборгованості за електроенергію", – повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає "Урядовий портал".

За його словами, Кабінетом міністрів спільно з депутатами був напрацьований законопроект №9406. Зараз документ перебуває на розгляді у парламенті, а його прийняття дасть можливість водоканалам не платити авансові внески.

Новини У Києві зібралися підвищити тарифи на гарячу і холодну воду

"Ми будемо наполягати на його першочерговому прийнятті. Можливості сплачувати авансову плату водоканали не мають. Принцип їхньої роботи зрозумілий усім – вони постачають воду лише після того, як отримають плату від населення, оптових і промислових споживачів.

Віце-прем’єр-міністр підкреслив, що на це йде мінімум місяць.

"Тому прийняття цього закону є вкрай необхідним, і він є коригуючим щодо прийнятого закону "Про ринок електричної енергії", – підсумував Зубко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже з 1 квітня понад 1,3 тис. підприємств можуть залишитися без електроенергії. Серед них – водоканали, підприємства оборони, комунальний транспорт. У результаті по всій країні щонайменше можуть відключити воду.

Причина цієї ситуації – новий закон про ринок електроенергії. Великі споживачі за 90 днів мали знайти собі постачальників "струму" на відкритому ринку, але з цим завданням не впоралися.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал