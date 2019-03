Скандал із Boeing розгорівся з новою силою: у ситуацію втрутився Трамп

Міністерство цивільної авіації Індії ввело заборону на польоти в повітряному просторі країни літаків Boeing 737 Max після авіакатастрофи в Ефіопії.

До цього головне управління цивільної авіації Індії (DGCA) повідомило про тимчасову заборону на польоти літаків відповідних авіалайнерів, йдеться у повідомленні відомства в Twitter.

"У продовження рішення DGCA про заборону на польоти літаків Boeing 737 Max наводяться такі пояснення: польоти літаків Boeing 737 Max будуть заборонені в і з усіх аеропортів Індії", – заявили представники міністерства цивільної авіації.

Крім того, жоден літак Boeing 737 Max не допускатиметься до входу або транзиту в індійському повітряному просторі з 16:00 за місцевим часом (12:30 за київським).

Additionally no B737 Max aircraft will be allowed to enter or transit Indian airspace effective 1600hrs IST or 1030 UTC. The time line is to cater to situations where aircraft can be positioned at maintenance facilities & international flights can reach their destinations. (2/2)