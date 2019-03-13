Скандал із Boeing розгорівся з новою силою: у ситуацію втрутився Трамп

Міністерство цивільної авіації Індії ввело заборону на польоти в повітряному просторі країни літаків Boeing 737 Max після авіакатастрофи в Ефіопії.

До цього головне управління цивільної авіації Індії (DGCA) повідомило про тимчасову заборону на польоти літаків відповідних авіалайнерів, йдеться у повідомленні відомства в Twitter.

"У продовження рішення DGCA про заборону на польоти літаків Boeing 737 Max наводяться такі пояснення: польоти літаків Boeing 737 Max будуть заборонені в і з усіх аеропортів Індії", – заявили представники міністерства цивільної авіації.

Крім того, жоден літак Boeing 737 Max не допускатиметься до входу або транзиту в індійському повітряному просторі з 16:00 за місцевим часом (12:30 за київським).

Additionally no B737 Max aircraft will be allowed to enter or transit Indian airspace effective 1600hrs IST or 1030 UTC. The time line is to cater to situations where aircraft can be positioned at maintenance facilities & international flights can reach their destinations. (2/2) - Ministry of Civil Aviation (@MoCA_GoI) 13 березня 2019 р

За попередньою інформацією, президент компанії Boeing Денніс Мюленбург провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом, під час якої особисто наполягав на безпеці лайнерів 737 МАХ.

Блакитним кольором позначені маршрути, які виконуються на 737 MAX, це майже виключно внутрішні рейси в США і Канаді, жовтим – колишні FrequentFlyers

Водночас російська пасажирська авіакомпанія "Уральські авіалінії" заявила, що не збирається відмовлятися від замовлення Boeing 737 MAX.

Зокрема, в минулому році авіаперевізник придбав в операційний лізинг 14 літаків цієї моделі. Вартість угоди – понад 1,5 млрд доларів, доставлення лайнерів очікується у 2019-2020 роках.

Пізніше стало відомо, що пілоти, котрі керували літаками Boeing 737 Max 8, через спеціальну форму інформували авіаційну владу США про програмні збої системи корекції маневрування повітряного судна. Вона під час зльоту могла змінити напрямок руху літака і направити його вниз.

Водночас у Федеральному управлінні цивільної авіації США підкреслюють, що ніяких системних проблем у літака поки не виявляли, передають Dallas News.

Boeing 737 Max

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Африці 10 березня. На борту перебували громадяни 33 країн. Серед пасажирів були 32 кенійців, 17 ефіопів і 7 громадян Британії, троє росіян. 19 пасажирів були співробітниками ООН.

У підсумку Європейський Союз призупинив всі польоти Boeing 737 MAX 8 після авіакатастрофи літака цього ж типу в Ефіопії.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!