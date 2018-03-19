"Маски-шоу стоп": Гройсман відреагував на обшуки у "Новій пошті"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству юстиції, Офісу бізнес-омбудсмена, Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest проаналізувати випадки проведення обшуків на підприємствах, які відбулися минулого тижня.

Також Гройсман доручив відповідним відомствам підготувати засідання спеціальної комісії, утвореної в рамках моніторингу виконання закону про захист бізнесу "маски-шоу стоп", повідомляє "Урядовий портал".

"Минулого тижня відбулася низка обшуків у представників українського бізнесу. Я хочу сказати, що буду захищати легальний, офіційний бізнес. Нам потрібно розібратися, що відбувається", – підкреслив премьер.

За його словами, треба зробити висновки по кожному випадку.

"Найближчими тижнями проведемо засідання з метою перевірки, чи використовувався тиск", – резюмував Гройсман.

Співвласник "Нової Пошти" В'ячеслав Клімов в інтерв'ю ЕП повідомив, що правоохоронні органи під час проведення обшуків в офісах компанії вилучили 132 тисячі гривень.

Як повідомляв "Обозреватель", в ГПУ заявили, що обшуки в офісах "Нової пошти" пов'язані з підозрами посадових осіб в несплаті податків в особливо великих розмірах.