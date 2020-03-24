Дезінфектори шалено подорожчали в Україні через ажіотаж

В Україні у зв'язку з карантином і поширенням коронавірусу виник величезний ажіотаж на дезінфікуючі засоби та медичні маски, незважаючи на те, що останні можна зробити вдома і не переплачувати.

Як відзначають "Українські новини", навіть в інтернет-магазинах дезінфектори є дефіцитним товаром і в багатьох з них просто відсутні.

Разом з попитом на дезінфектори злітають і ціни. Якщо до карантину дезінфектор "Manorm" можна було купити в будь-якому супермаркеті за ціною 23-27 гривень за 50 мл, то зараз навіть в інтернеті він є дефіцитним і продається за завищеною в рази ціною.

Для тих, хто хоче "закупитися" дезинфікуючим засобом, є п'ятилітрова упаковка, яка коштує більше 2 тисяч гривень.

Відзначимо, що в аптеках Києва також через величезного попиту утворився дефіцит спирту і дезінфекторів. В одній з аптек столиці журналісти знайшли спирт за ціною 75 гривень за 100 мл.

А в супермаркетах полиці з дезінфікуючими засобами спорожніли відразу після введення карантину.

Крім того, жарознижувальний парацетамол також розкупили майже весь і як його заміну в аптеках пропонують ібупрофен за середньою ціною 7-8 грн за пластину.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Україні станом на 24 березня зафіксували 97 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Скориставшись панікою, торговці накрутили ціни на звичайні марлеві пов'язки. Так, в Києві є магазини, де їх продають по 115 гривень за пачку (по п'ять пов'язок).

При цьому, вірус вразив уже більш 386 тисяч чоловік по всьому світу і проник у 180 країн. Особливо активною пандемія виявилася в Європейському Союзі і США, в той час, як в Китаї пішла на спад.

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