Маск збрехав? ФБР взялося за Tesla через нові електромобілів

Федеральне бюро розслідувань (США) зацікавилося компанією Tesla. Є підозра, що керівництво надавало інвесторам недостовірні відомості про графік виробництва нової моделі електромобіля Model 3.

Так, уже почалися допити колишніх співробітників, пише AP. Як відомо, модель 3 є ключовою частиною плану Tesla по розширенню від нішевого гравця у сегменті luxury до автовиробника з більш широким колом споживачів.

Так, на початку 2017 року компанія оголосила про плани по випуску до 5 000 Model 3 на тиждень до кінця цього року, але реальний випуск склав усього 793 машини на минулому тижні і 2700 за весь 2017 рік.

ФБР припускає, що керівництво могло усвідомлювати, що заявлені швидкості нереально запустити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, акції Tesla різко виросли після виконання її головою Ілоном Маском обіцянки вивести компанію на прибутковий рівень.