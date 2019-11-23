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23 листопада • оновлено в 14:12
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Маск поплатився за жорсткий прокол на презентації електропікапа Cybertruck

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Ціна акцій Tesla впала на 6% після невдалої презентації надміцного електропікапа Cybertruck. Самому співзасновнику і главі компанії Ілону Маску це коштувало $768 млн.

Як повідомляє Forbes, статок Маска після падіння акцій Tesla, в п'ятницю, 22 листопада, скоротився до $23,6 млрд.

Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck

Tesla.com

Корпус автомобіля, чий дизайн натхненний фільмами про Джеймса Бонда "Шпигун, який мене любив" і "Той, що біжить по лезу", виготовлений з надміцної нержавіючої сталі, а скло машини броньоване. Кузов витримав удар кувалдою під час презентації, але куленепробивне скло несподівано для Маска тріснуло від металевої кульки.

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Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck

Tesla.com

Демонстрація електропікапа, виробництво якого планують почати у 2021 році, не вселила довіри інвесторам як через його дизайн, так і через випадок зі склом. Вони бояться, що Cybertruck в його нинішньому вигляді не буде продаватися.

Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck

Tesla.com

Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck

Tesla.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 листопада Маск вперше показав електричний пікап Сybertruck з броньованим кузовом і армованим склом під час презентації в Лос-Анджелесі. У соціальних мережах на окрему увагу удостоївся футуристичний дизайн електрокара, який отримав масу суперечливих оцінок.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особа
Ілон Маск
Тег
Tesla
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