Маск обійшов Гейтса у рейтингу найбагатших людей світу

Голова Tesla і SpaceX Ілон Маск випередив засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса у рейтингу найбагатших людей світу.

Власний капітал 49-річного підприємця за останній місяць виріс на 7,2 млрд доларів до 127,9 млрд доларів. Про це пише Bloomberg.

За 2020 рік Маск збільшив свої статки на 100,3 млрд доларів, що є найкращим показником серед 500 найбагатших людей світу. Ще в січні він посідав 35 місце.

Його підйом у рейтингу був у значній мірі обумовлений Tesla, ринкова вартість якої наближається до 500 млрд доларів.

Зокрема, напередодні акції Tesla подорожчали на 7%. Це дозволило капіталізації компанії вдвічі обійти показники Toyota, яка посідає друге місце рейтингу найдорожчих публічних автомобільних компаній світу.

Це другий раз за час існування рейтингу, коли Гейтс опустився нижче другого місця. Якби засновник Microsoft не займався благодійністю, його статки були б більшими на 27 млрд доларів. Зараз капітал Гейтса оцінюють у 127,7 млрд доларів.

Капітал Гейтса оцінюють у 127,7 млрд доларів

Перше місце в рейтингу Bloomberg як і раніше займає засновник Amazon Джефф Безос зі статком у183 млрд доларів.

Капітал Безоса становить 183 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 серпня статок глави компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска вперше перевищив $100 млрд. Завдяки цьому він піднявся на четверту сходинку в рейтингу мільярдерів Bloomberg.