Маск обійшов Гейтса у рейтингу найбагатших людей світу

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
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Маск обійшов Гейтса у рейтингу найбагатших людей світу

Голова Tesla і SpaceX Ілон Маск випередив засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса у рейтингу найбагатших людей світу.

Власний капітал 49-річного підприємця за останній місяць виріс на 7,2 млрд доларів до 127,9 млрд доларів. Про це пише Bloomberg.

За 2020 рік Маск збільшив свої статки на 100,3 млрд доларів, що є найкращим показником серед 500 найбагатших людей світу. Ще в січні він посідав 35 місце.

Його підйом у рейтингу був у значній мірі обумовлений Tesla, ринкова вартість якої наближається до 500 млрд доларів.

Зокрема, напередодні акції Tesla подорожчали на 7%. Це дозволило капіталізації компанії вдвічі обійти показники Toyota, яка посідає друге місце рейтингу найдорожчих публічних автомобільних компаній світу.

Маск обійшов Гейтса у рейтингу найбагатших людей світу

Це другий раз за час існування рейтингу, коли Гейтс опустився нижче другого місця. Якби засновник Microsoft не займався благодійністю, його статки були б більшими на 27 млрд доларів. Зараз капітал Гейтса оцінюють у 127,7 млрд доларів.

Капітал Гейтса оцінюють у 127,7 млрд доларів

Перше місце в рейтингу Bloomberg як і раніше займає засновник Amazon Джефф Безос зі статком у183 млрд доларів.

Капітал Безоса становить 183 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 серпня статок глави компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска вперше перевищив $100 млрд. Завдяки цьому він піднявся на четверту сходинку в рейтингу мільярдерів Bloomberg.

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