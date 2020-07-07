Маск іронічно пожартував над інвесторами: в магазинах Tesla з'явилися червоні шорти

В онлайн магазині автомобілів Tesla почали продавати червоні короткі спортивні шорти за ціною $69,42. На задній стороні шортів вишито напис S3XY, що трактується, як відсилання до моделей автомобілів компанії Model S, Model 3, Model X і Model Y.

Як повідомляє "Лига.net", самі шорти є не стільки стильним елементом одягу, скільки символічним глузуванням над інвесторами, які чекали падіння вартості акцій Tesla.

Червоні шорти Tesla сайт Tesla

Shorts в англомовній біржовій термінології означає власників коротких позицій на ринку, які грають на пониження. Спекулянти беруть у брокера акції в борг, продають їх, а потім викуповують за нижчою ціною, отримуючи прибуток.

Червоні шорти Tesla сайт Tesla

На початку червня Ілон Маск пообіцяв випустити червоні шорти, коли капіталізація Tesla досягне $200 млрд. Вартість компанії подолала позначку 30 червня, що зміцнило Tesla в статусі найдорожчого автовиробника у світі.

Ціна шортів також має прихований сенс. Її трактують як відсилання до жарту Маска про те, що він народився через 69 днів після 20 квітня, дати символічної для прихильників легалізації марихуани. Ілон Маск не приховує, що він вживає канабіс.

Червоні шорти випущені в обмеженій кількості і всі екземпляри вже розпродані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Tesla готується до запуску в серію електричної вантажівки Semi, прототип якого був представлений ще у 2017 році. Маск розіслав своїм співробітникам листа, в якому заявив, що новинку вже пора відправляти на конвеєр, оскільки вона готова до виробництва.